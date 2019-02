Un centenar de treballadors de plantacions de te moren a l'Índia per un alcohol adulterat

Fins a 99 persones han mort i almenys 200 estan hospitalitzades al nord-est de l’Índia després d’haver begut alcohol adulterat. La majoria són treballadors de les plantacions de te de la zona. Segons les autoritats, els primers casos es van detectar dijous i estan relacionats amb una partida d’alcohol fabricada clandestinament. El balanç final podria ser pitjor, perquè moltes de les víctimes hospitalitzades estan en situació crítica. “La gent va començar a arribar a l’hospital amb vòmits intensos i amb forts dolors al pit”, explica Ratul Bordoloi, director adjunt de salut a la regió de Golaghat.

Les autoritats de l’estat d’Assam han obert una investigació i la policia ha anunciat la detenció d’un home que hauria venut licor adulterat, així com de dos responsables de l’administració acusats de no haver pres les mesures adequades per evitar la venda del licor. S’investiga si l’alcohol va ser adulterat o si va ser transportat en contenidors que havien sigut utilitzats per guardar els pesticides que es fan servir a les plantacions.

Fa unes setmanes també hi va haver un centenar de morts per una intoxicació amb alcohol adulterat en una altra regió del país. La policia va dur a terme una macrooperació contra les destil·leries clandestines.

No és un cas aïllat: centenars d’indis pobres moren cada any pel consum d’alcohol adulterat perquè no es poden permetre pagar les begudes legals. És freqüent que els traficants afegeixin metanol –un alcohol molt tòxic i que es fa servir com a anticongelant– a les begudes. Un 40% de la producció d’alcohol al país és clandestina. L'enverinament més important dels últims anys es va produir el desembre del 2011 a l’estat de Bengala, on més de 130 persones van morir per haver consumit alcohol venut a prop d’una estació de tren.