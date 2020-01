Greta Thunberg i Donald Trump es disputen el protagonisme de Davos

Davos és cada gener la cita anual obligada dels principals actors de l’economia global. Fins divendres i en el seu cinquantè aniversari, caps d’estat, directius, representants de la societat civil i científics discutiran sobre les interaccions entre l’economia, els afers socials i el medi ambient. Les estrelles del programa d’enguany són l’activista sueca Greta Thunberg, que intervindrà per segona vegada davant d'aquest fòrum, i el president dels Estats Units (EUA), Donald Trump.

Poques hores abans de donar el tret de sortida al fòrum econòmic (WEF) a Davos, el ministre d’Exteriors iranià, Mohammed Dschawad Sarif, va cancel·lar la seva participació "per motius d’agenda". Hi haurà una tensió diplomàtica menys a Suïssa. Des que els Estats Units van retirar-se de l’acord nuclear amb l’Iran, s'acusa Teheran d’haver incomplert part de l’acord. L’Iran ho nega i diu que segueix disposat a negociar tant amb la Unió Europea (UE) com amb els EUA, però l'assassinat del seu cap de l'exèrcit a mans dels EUA el 4 de gener ha revifat el conflicte.

Trump va ser qui va cancel·lar la seva assistència l’any passat, però aquesta setmana està confirmat a Davos, on l’acompanyarà la seva filla Ivanka i el seu gendre Jared Kushner. No podran esquivar del tot les tensions al voltant del Pròxim Orient, ja que el president iraquià Barham Salih també hi serà.

En el discurs inaugural de dilluns al vespre d'Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, s'ha intentat desxifrar l’eslogan de la trobada del cinquantenari: "Accionistes per a un món en cohesió i sostenible". Segons Von der Leyen, "l'esperit de Davos és teixir aliances per lluitar contra el canvi climàtic". Aquesta setmana es vol mirar de traduir amb propostes tecnològiques i normes comercials concretes els objectius de l'Acord de París per mantenir l'escalfament global per sota dels 2 ºC i si és possible dels 1,5 ºC.

L'emergència climàtica serà el tema clau del fòrum d'enguany, tot i que l'agenda oficial conté set eixos: protecció del medi ambient, desigualtat econòmica, bon govern cooperatiu, revolució tecnològica, futur del treball, reptes per al sector sanitari, i geopolítica i cooperació internacional. Per segon any consecutiu, l'estrella de la trobada serà l’activista climàtica sueca Greta Thunberg, que hi participa com a part de la delegació de deu adolescents change-makers.

Dimarts confluirà a Davos la marxa popular contra el canvi climàtic: activistes vinguts d’arreu, centenars a peu, protestaran davant del fòrum econòmic mundial. Thunberg no ha participat en la marxa, però serà una de les participants en la conferència: Alerta d'apocalipsi climàtic.

Entre les 3.000 personalitats reunides a la localitat suïssa també hi haurà la cancellera alemanya Angela Merkel, el president de Brasil, Jair Bolsonaro, i la presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde. També hi seran els directors d’Apple, Tim Cook; de Google, Sundar Pichai; de JP-Morgan, Jamie Dimon, i de Goldman-Sachs, David Solomon. El president francès, Emmanuel Macron, i el primer ministre britànic, Boris Johnson, hi faltaran.

L’agència Bloomberg calcula que com a mínim 119 milionaris seran a Davos i plegats sumaran una fortuna d’uns 500 milers de milions de dòlars. Segons els organitzadors, les dones representaran el 24,2% dels participants.

El primer fòrum econòmic mundial es va celebrar el 1971 amb 450 participants. El seu fundador, l’economista alemany Klaus Schwab, també va pronunciar ahir el discurs inaugural i va deixar clar que fer negocis "no és només una qüestió econòmica, sinó també social". Schwab va insistir en combinar l'èxit econòmic amb la responsabilitat social. Com ja és habitual des de fa uns anys, les jornades maratonianes començaran amb meditacions dirigides per un iogui popular.