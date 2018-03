El setge silenciat a la ciutat d'Afrin

És difícil imaginar el calvari de Mohamed. "Mira, això és al costat de casa meva", escriu per WhatsApp. Amb el text hi adjunta un vídeo de poc més de vint segons: en un carrer, gris i arrasat, de la ciutat d'Afrin s'hi conten almenys cinc cadàvers. Homes, dones i també un infant. Són víctimes de les bombes turques. Del setge silenciat que, encapçalat per Erdogan, martiritza aquesta regió del Kurdistan sirià des de mitjans de gener.

Aquest noi kurd de 18 anys, que va arribar a Finlàndia després de fugir de la guerra i que ja havia parlat amb l'ARA, porta molt de temps vivint pendent dels seus pares. Ara, però, està més preocupat que mai. L'exèrcit turc, tal i com va anunciar el president del país, ha rodejat aquesta ciutat kurd-siriana amb la intenció de controlar-la en els propers dies. Entre els prop de 800.000 civils que s'hi troben atrapats hi ha els seus pares, de 55 i 49 anys. "La situació s'està complicant molt. Avui han hagut els atacs més durs i des d'ahir que no sé res d'ells", explica en Mohamed.

"No els estan deixant sortir de la ciutat, si ho fan s'arrisquen a que els esclafi una bomba" Mohamed els seus pares són a Afrin

L'última notícia que va rebre del seu pare va ser en forma de vídeo. També l'adjunta: és des d'un terrat de la ciutat, on algú enregistra l'esclat d'almenys dos projectils llançats des de l'aire. Mohamed s'acomiada de la conversa, però seguirà connectat bona part de la tarda. Com des de fa més d'un mes, esperarà un missatge dels seus pares que certifiqui que estan vius.

El bloqueig de la ciutat

"Espero que la ciutat d'Afrin caigui del tot aquesta tarda", va sentenciar dimecres el president turc Recep Tayyip Erdogan. Controlar la ciutat, s'entén per als turcs, com un dels últims passos de l’operació militar contra les milícies kurdes Unitats de Protecció del Poble (YPG), a qui acusen de terroristes.

La població civil n'ha tornat a ser víctima. Aquest divendres, almenys quaranta-tres persones han perdut la vida i desenes més han resultat ferides per bombardeigs de l'aviació turca a la ciutat. Ho ha confirmat l'Observatori Sirià dels Drets Humans, que ha detallat que els primers atacs tenien com a objectiu aquells civils que intentaven fugir de la localitat. Al vespre, però, un dels blancs ha estat l'únic hospital d'Afrin, on almenys setze persones, entre ells dues dones embarassades, han perdut la vida.

Aquestes víctimes se sumen a ls més de 200 civils assassinats a causa de l'ofensiva a la regió.

540x306 Un civil instants després del pas de l'ofensiva turca per la seva localitat. / KHALIL ASHAWI / REUTERS Un civil instants després del pas de l'ofensiva turca per la seva localitat. / KHALIL ASHAWI / REUTERS

A banda dels bombardeigs, s'espera que en les properes hores entrin a la ciutat les forces terrestres. De fet, l'exèrcit turc i les seves milícies aliades sirianes estan reduint el setge al voltant de la ciutat i, a dia d'avui, els combats contra les milícies kurdes tenen lloc a menys d'un quilòmetre de la capital.

Els ciutadans sembla que ja estan advertits. Segons ha informat l'emissora turca TRT, avions de l'exèrcit d'Erdogan han deixat caure sobre la ciutat d'Afrin paperetes on s'advertia de l'entrada imminent de les forces de Turquia. En un missatge escrit en àrab i en kurd, l'exèrcit avisa els civils que es mantinguin allunyats de "posicions terroristes", en al·lusió a les YPG. "No deixis que et facin servir a tu i als teus fills com a escut", deia la nota, que apuntava que "aquells que vulguin abandonar Afrin estaran sota la protecció de les forces armades turques". L'ONU ha denunciat que alguns combatents kurd-sirians no deixen als civils escapar de la ciutat i que els podrien estar utilitzant com a escuts humans.

Malgrat això, alguns ja han optat per fugir. Segons l'Observatori unes 35.000 persones han sortit en les últimes 48 hores de l'enclavament d'Afrin en direcció a zones sota el control de les forces governamentals sirianes.

"No vull mirar Facebook"

Mentrestant, la situació a la ciutat comença a ser "catastròfica", segons l'Observatori. Tal i com explicava Mohamed fa unes setmanes, els talls de subministrament d'aigua potable, la manca de connexió a internet, la dificultat per comprar aliment o la falta de sistemes de protecció segurs agreugen la situació. També la desesperació dels habitants, que es veuen sense sortida.

540x306 Un grup de persones, principalment menors, fugen dels atacs de l'exèrcit turc. / KHALIL ASHAWI / REUTERS Un grup de persones, principalment menors, fugen dels atacs de l'exèrcit turc. / KHALIL ASHAWI / REUTERS

Rezan, un refugiat d'Afrin que va arribar a Alemanya fa gairebé dos anys, n'és testimoni. Els seus avis i tiets també estan atrapats a la ciutat. Igual que bona part dels seus amics. Alguns han mort. "Ja no vull mirar Facebook. Cada dia que hi entro, veig casa meva destrossada, cadàvers de veïns meus. No puc aguantar veure més morts d'Afrin", admet. Ara, explica, simplement truca els seus avis per saber com estan. Per saber si estan vius. "Fa tres dies que no hem parlat amb ells, però ho continuo provant.

"Vaig fugir per no lluitar, però ara sí que lluitaria per defensar el meu poble d'aquesta matança" Rezan refugiat d'Afrin

Ell, que ara té 25 anys, va fugir del Kurdistan perquè no es veia capaç de lluitar a la guerra de Síria. "Vaig fugir per no lluitar, però ara sí que lluitaria per defensar el meu poble d'aquesta matança", confessa.

El seu discurs, enèrgic i madur, és crític amb el silenci internacional. Com gran part de la població kurda denúncia l'oblit que envolta aquesta massacre. Un d'ells és l'analista kurd-sirià Mutu Civiroglu, que ho ha resumit en un tuit: "La població civil està morint cada dia a Afrin sense que ningú digui res. Tinc vídeos -tan crus- que no podria compartir. És una massacre".

En el seu moment, i durant plena guerra siriana, aquesta regió kurd-siriana va ser un dels llocs més segurs del país i va rebre més de 500 mil refugiats. Avui tornen a viure l'horror. "El món ens ha utilitzat. Als kurds només se'ns ha volgut quan lluitàvem contra l'Estat Islàmic, ara ningú parla sobre nosaltres i ningú denúncia les nostres morts", diu Rezan.