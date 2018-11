El clan Bolsonaro: histriònics, ultres i explosius

“Jair Bolsonaro era un polític que vivia aïllat al Congrés. Les persones en qui confia caben en una furgoneta”, explicava aquests dies una analista en un podcast sobre política brasilera. En aquest vehicle metafòric, convertit ara en el nucli dur del centre del poder a Brasília, sempre s’hi han assegut Zero Um (01), Zero Dois (02) i Zero Três (03). És amb aquests àlies de terminologia militar que el capità a la reserva, ara president electe del Brasil, anomena els seus tres fills, que també es dediquen a la política.

Es tracta de Flávio (01), de 37 anys, el senador amb més suport a Rio de Janeiro l’octubre passat, amb 4,8 milions de vots; Carlos (02), de 35 anys, regidor a l’Ajuntament de Rio des del 2000 i candidat a ocupar un càrrec de segona fila en el nou executiu brasiler, i Eduardo (03), de 34 anys, que ha sigut reelegit com a diputat federal per São Paulo, el més votat de la història del país. Tots tres són fruit del primer casament de Bolsonaro, que també té una filla amb la seva esposa actual, Michelle (una evangèlica fanàtica 27 anys més jove que ell), i un fill més d’una relació entre els dos matrimonis.

El president ultra segueix la tradició local de crear clans polítics familiars. Aquesta pràctica té l’origen en la primera administració colonial portuguesa organitzada a través de capitanies hereditàries. Els Bolsonaro han creat un segell amb una idiosincràsia pròpia. Tenen un fort lideratge patern, amb tres hereus tallats a imatge i semblança del pare des del punt de vista ideològic i de comportament, que es retroalimenten de la polèmica i la radicalització.

El fill favorit

El protegit de Bolsonaro és Carlos, el Zero Dois. L’acompanya arreu (era al seu costat el dia que el van apunyalar) i és l’arquitecte de tota l’estratègia de la campanya electoral, basada en les xarxes socials. Excèntric (col·lecciona ganivets), esquerp -principalment amb els periodistes- i temperamental, encarna la puresa del bolsonarisme. És qui controla els comptes del pare a les xarxes socials, que, seguint l’exemple de Donald Trump, seran el principal vehicle de comunicació presidencial per connectar-se amb l’electorat sense intermediaris.

L’últim dissabte de setembre, el dia de les històriques manifestacions de les dones contra el llavors candidat de l’extrema dreta, agrupades amb el lema #EleNão (ell no), Carlos va difondre a les xarxes una imatge on es veia un home ple de sang amb una bossa de plàstic al cap, com si hagués estat torturat. La imatge va generar tanta polèmica que Carlos la va haver de retirar, dedicant exabruptes a tort i a dret.

Zero Dois va tenir un atac de gelosia quan el seu germà Flávio, el Zero Um, va presentar-se com a candidat a l’alcaldia de Rio el 2016, en principi sense autorització paterna. Amb l’ impeachment contra Dilma Rousseff encara fresc, Flávio va aconseguir sumar un 14% dels vots vàlids. Era un senyal de la força política del cognom.

Tingut pel més moderat del clan, Flávio, que és advocat, té una relació personal fluïda amb polítics d’esquerres amb qui comparteix hemicicle, una pràctica que li ha valgut els retrets fins i tot públics del seu pare i dels germans. A partir d’ara el seu rol serà coordinar aliances a favor de Bolsonaro pare al Senat.

Flávio va sortir molt reforçat de les eleccions, perquè el seu candidat, el desconegut exjutge Wilson Witzel, va ser escollit governador de Rio. Ara el fill gran de Bolsonaro té previst viatjar amb Witzel a Israel per obtenir informació sobre drons capacitats per disparar amb alta precisió. Witzel va prometre durant la seva campanya electoral “abatre a trets” qualsevol persona que es passegi amb una arma per les faveles.

Bolsonarinho, com coneixen Eduardo al Congrés, el Zero Três, ha estat una ombra del seu pare aquesta última legislatura. Ara serà els seus ulls a la cambra baixa. Com a diputat ha mostrat la mateixa mediocritat que el seu progenitor. Té un look militar, i el Suprem li ha exigit que doni explicacions sobre les seves suposades amenaces a una periodista amb qui hauria mantingut una relació sentimental. Es presenta com un expert en política internacional i és qui va contactar amb el polèmic exassessor de Donald Trump, Steve Bannon, acusat d’antisemita i supremacista blanc.

Zero Três va protagonitzar una de les grans polèmiques de la campanya electoral quan va difondre un vídeo a les xarxes socials en què deia que només calia “un caporal i un soldat” per tancar el Suprem. Desautoritzat per Bolsonaro pare (“Ja he advertit el nano”), les declaracions van alimentar els temors de totalitarisme que encara ara planen sobre el president ultra electe.

Plans per trencar amb Cuba

A dos mesos de prendre possessió, el president electe del Brasil, Jair Bolsonaro, ha donat claus sobre la seva política internacional que confirmen la seva idea de seguir els passos de l’administració Trump. Així, el líder ultra ha afirmat que és una “absurditat” que el país continuï mantenint relacions amb la Cuba comunista, argumentant que el règim de Díaz-Canel incompleix els drets humans. En una entrevista al Correio Braziliense, Bolsonaro ha criticat el programa solidari pel qual 11.420 metges cubans treballen en regions pobres o remotes del Brasil.

Un altre dels punts coincidents amb el president republicà és la intenció de traslladar l’ambaixada a Israel de Tel Aviv a Jerusalem, una decisió que va ser rebuda amb total satisfacció per Benjamin Netanyahu a través d’un missatge a les xarxes socials. Per a Bolsonaro, els israelians tenen tot el dret de fer prevaler la seva “sobirania nacional” per decidir on situen la seva capital, de la mateixa manera que el Brasil va substituir Rio de Janeiro per l’artificial Brasília.