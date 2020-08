El comissari europeu de Comerç dimiteix per haver-se saltat les normes de prevenció contra el covid-19

El comissari irlandès de Comerç de la Unió Europea, Phil Hogan, ha renunciat aquest dimecres al vespre al seu càrrec després de la polèmica generada per la seva assistència la setmana passada a l'esdeveniment de l’Oireachtas Golf Society, a Clifden, al comtat de Galway. Des d’aleshores, Hogan havia estat en el punt de mira per haver-se saltat les recomanacions sanitàries del seu govern, que insten tots els que hagin viatjat a un país considerat de risc a quedar-se catorze dies en autoaïllament.

Ahir dimarts, Hogan va proporcionar detalls a la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, sobre la seva assistència a l'esdeveniment i sobre els seus moviments a Irlanda. Von der Leyen l'hi havia demanat després que un seguit d’informacions periodístiques asseguressin que el seu comportament no encaixava dins de les esmentades normes de seguretat.

Hogan va donar negatiu per coronavirus el 5 d'agost, poc després de tornar al país. En una entrevista a la ràdio televisió pública irlandesa dimarts a la nit, Hogan va assegurar que no va incomplir cap normativa sanitària mentre era a Irlanda i que no va posar en risc cap persona, però que va cometre un seguit d’errors que el feien avergonyir-se del seu comportament.

Va dir, tanmateix, que el test negatiu l’eximia de restringir els seus moviments durant 14 dies. Tot i això, el ministeri irlandès de Salut va emetre un comunicat dient que una persona està obligada a restringir els seus moviments durant 14 dies si arriba a Irlanda des d'un país que no s'inclou a l’anomenada llista verda. Les directrius no estableixen que una prova covid-19 negativa redueixi el requisit dels 14 dies d’autoaïllament.

Dimarts a la nit, el primer ministre irlandès, Micheál Martin, i el líder del Partit Verd, soci del govern de coalició, Eamon Ryan, van assegurar que era clar que Hogan havia incomplert les directrius de salut pública des que va entrar a Irlanda. Juntament amb l’ex primer ministre Leo Varadkar, també soci de la coalició de govern, els tres líders van emetre un comunicat en què van assegurar que la publicació retardada i vacil·lant de la informació sobre els moviments de Hogan havia minvat la confiança de l’opinió pública en les recomanacions sanitàries del govern.