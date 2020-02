El coronavirus amenaça l'Àfrica

La finestra d'oportunitat perquè l'Àfrica es prepari per a l'epidèmia de coronavirus s'està tancant. Ho advertia dimarts el director de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) al continent, Matshido Moeti: "Tots els països han d'accelerar les mesures per preparar-s'hi". Aquest divendres s'ha confirmat el primer cas a Nigèria, un home italià que havia volat de Milà a Lagos dimarts i que està ingressat, sense símptomes greus, en aïllament a l'Hospital de Yaba de la capital. Les autoritats treballen per localitzar totes les persones amb qui s'ha relacionat dins el país. Es tracta del tercer diagnòstic positiu després del d'un altre home de Milà que es va traslladar a Algèria i el d'un xinès que va viatjar a Egipte.

"El que ens preocupa és que hi hagi un brot de Covid-19 en un país i que s'escampi a uns altres de la regió. Els sistemes sanitaris de molts països africans ja estan al límit, i un brot d'aquest virus suposaria una pressió enorme", explica a l'ARA Michael Yao, responsable dels plans d'emergència de l'Oficina Regional per a l'Àfrica de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Segons les dades de l’OMS, arreu del món, el 15% de malats necessiten hospitalització i un 25% tractament de cures intensives.

John Nkengasong, director dels Centres Africans per al Control i Prevenció de Malalties, de la Unió Africana, explica que han enviat un epidemiòleg i un miler de tests de laboratori per detectar el Covid-19 a Nigèria, i que també havien format el seu personal en un seminari celebrat a Dakar fa tres setmanes. I conclou que "el país està ben capacitat per respondre a un brot".

La combinació de sistemes sanitaris febles amb una forta exposició al contagi per la creixent presència de la Xina, primer soci comercial del continent i amb una gran entrada en el sector de la construcció, és una tempesta perfecta per al virus. La primera cosa que ha fet l'OMS és intentar garantir que els països africans tinguin capacitat de detectar la malaltia, però si l'epidèmia avança el problema és què passarà si els sistemes hospitalaris no tenen prou capacitat per atendre els afectats. La bona notícia és que el materials i l'experiència de les epidèmies d'Ebola poden ser útils contra el coronavirus.

"És urgent que els països africans adoptin mesures per a la detecció precoç, perquè el nostre principal temor és que hi hagi un gran nombre de casos que ràpidament desbordin els sistemes de salut", afegeix l'expert. L'OMS ha enviat 45 experts a 14 països del continent. Fins fa dues setmanes, només hi havia sis laboratoris a l'Àfrica preparats per fer la prova del Covid-19 i ara n'hi ha 29 amb capacitat de diagnosticar el nou virus. L'OMS també ha enviat equips de protecció per al personal sanitari, termòmetres i altres materials bàsics per detectar i tractar casos sospitosos als aeroports i altres punts d'entrada. Per a l'OMS, els països prioritaris per la seva relació amb la Xina i la fragilitat dels seus sistemes sanitaris són Algèria, Angola, Costa d'Ivori, la República Democràtica del Congo, Etiòpia, Ghana, Kènia, Maurici, Nigèria, Sud-àfrica, Tanzània, Uganda i Zàmbia.

Un estudi publicat la setmana passada a The Lancet situa Egipte, Algèria i Sud-àfrica com els països més exposats a un contagi del brot de la Xina, però recorda que alhora aquests tres països són entre els més ben preparats del continent per afrontar l'epidèmia. En canvi Nigèria, Etiòpia, el Sudan, Angola, Tanzània, Ghana i Kènia són més vulnerables. L'estudi apunta que "encara que tres quartes parts dels països africans tenen un pla de contingència per la pandèmia de la grip, la majoria estan desactualitzats i es consideren inadequats per afrontar una pandèmia mundial". També recorda que "és essencial capacitar, equipar i reforçar la capacitat de diagnòstic dels laboratoris i les unitats d'emergència per reduir el temps de lliurament dels resultats i preservar mesures estrictes de control d'infeccions".

També hi ha motius per a l'esperança: l'experiència de la lluita contra l'Ebola, que continua (en les últimes tres setmanes només se n'ha detectat un cas, que contrasta amb els 129 setmanals que es declaraven en el pic de l'últim brot, l'abril de l'any passat) és útil també per fer front al coronavirus. "Les lliçons que vam aprendre i vam posar en pràctica en el brot d'Ebola en temes com la vigilància, la traçabilitat dels contactes, la investigació i la gestió de malalties infecciones ens serviran si es produeix un brot de Covid-19. L'aeroport internacional de Kinshasa, per exemple, és un dels que van fer proves de detecció des de les primeres alertes per l'Ebola. Ara el personal sanitari està entrenat per estar en alerta pel coronavirus. I a la República Democràtica del Congo ja tenen els instruments per fer proves moleculars que ara utilitzarem per al Covid-19".