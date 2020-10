L'OMS recomana actuar amb fermesa ara a Europa per evitar quintuplicar les morts de l'abril

La situació de la pandèmia a Europa és d'una "gran preocupació" a hores d'ara, ha assegurat aquest matí de dijous el director regional per a Europa de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Hans Kluge, en conferència de premsa des de Ginebra. "Augmenta el nombre de casos diaris, augmenten els ingressos hospitalaris i el covid és ara la cinquena causa principal de mort."

De fet, la Regió ha registrat la incidència setmanal més alta de casos de covid-19 des del començament de la pandèmia, amb gairebé 700.000 casos reportats." Les dades també confirmen que en només 10 dies, des principis d'octubre, els contagis s'han disparat de sis a set milions. I durant el cap de setmana passat, es van assolir registres diaris que per primera vegada, tant el 9 com el 10 d’octubre, van superar els 120.000.

És, doncs, la situació tan greu com la del mitjans del mes de març? La creença dels responsables regionals de l'OMS és que no. De moment. "Tot i que registrem de dos a tres vegades més casos diaris en comparació amb el pic d'abril, encara observem cinc vegades menys morts; el temps de duplicació en els ingressos hospitalaris encara és de dues a tres vegades més llarg." Tot i així, no hi ha espai per a la complaença, perquè, segons Kluge, el "virus no ha canviat; no s'ha tornat més ni menys perillós".

Per tant, no fer res, però, no és cap opció. Apostar per solucions com la i mmunitat de ramat, com sostenen els impulsors de la polèmica Declaració de Great Barringdon, no és la solució. I encara que hi ha raons tècniques que expliquen l'augment de casos –com ara l'increment de la capacitat de detecció–, si no s'actua, com de fet ja s'ha començat a fer pràcticament arreu d'Europa, les conseqüències podrien ser nefastes. Les projeccions que manega l'oficina de l'OMS per al continent així ho certifiquen. Els models matemàtics indiquen que polítiques de relaxació perllongades podrien impulsar, fins al gener del 2021, una mortalitat diària superior en 4 o 5 a la del pic de l'abril."

Els mateixos models mostren, però, que mesures senzilles com l'ús sistemàtic i generalitzat de mascaretes juntament amb un control mes estricte de les reunions en espais públics o privats "poden salvar fins a 281.000 vides des d'ara i fins l'1 de febrer a la nostra regió", que formen 53 estats membres. A parer de Klugue, doncs, "les projeccions no fan res més que confirmar el que sempre dèiem: la pandèmia no invertirà el seu curs per si mateixa".