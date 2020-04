Nova York accelera els enterraments en fosses comunes per fer espais als dipòsits

L'estat de Nova York és ja el cinquè estat amb més morts per coronavirus al món, darrere d'Itàlia, Espanya, França i el Regne Unit. Amb més de 7.000 decessos per covid-19, la majoria d'ells (5.150) a la ciutat de Nova York, el responsable de premsa de l'alcalde de la capital, Freddi Goldstein, ha explicat a la CNN que s'està fent lloc als dipòsits de cadàvers i per això s'han accelerat els enterraments en fosses comunes que habitualment es fan a Hart Island, al nord de la ciutat.

En aquella zona de fosses comunes s'hi acostumen a enterrar unes 25 persones cada setmana, però a causa de la pandèmia del coronavirus s'hi estan enterrant ara 25 persones cada dia. Però no són víctimes del covid-19.

A les fosses de Halt Island hi van a parar normalment els cadàvers de persones que no tenen cap familiar: quan han passat 30 o fins a 60 dies al dipòsit sense que cap familiar o conegut els reclami, són enterrats a les fosses comunes. Ara, però, la ciutat només es dona 14 dies per intentar contactar amb algun familiar i, si en aquestes dues setmanes el cadàver no és reclamat per ningú, se l'enterra.

Goldstein ha explicat al mateix mitjà que "és probable que persones que hagin mort per coronavirus siguin enterrades també a Hart Island en els pròxims dies", però ha deixat clar que només seria en cas que després de 14 dies no s'hagués pogut contactar amb cap familiar.

Les imatges captades per drons on es veuen treballadors municipals de Nova York, amb vestit protector, enterrant desenes de taüts en aquestes fosses comunes ubicades al nord del Bronx s'han fet virals a les xarxes, però les autoritats matisen que es tracta d'un lloc comú d'enterrament a la ciutat i no s'ha obert especialment pel covid-19, tot i que és cert que ara està rebent més cossos a causa de la pandèmia.

L'estat de Nova York va registrar ahir dimecres la xifra més alta fins ara de morts diàries, amb 799 noves morts, cosa que eleva el total, de moment, a 7.067.