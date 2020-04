Cinc-centes persones hauran provat un prototip de vacuna a mitjans de maig

Un equip de científics de la Universitat d'Oxford dirigit per la catedràtica de vacunologia Sarah Gilbert, i en el qual també participa l'espanyol David Pulido-Gómez, ha sigut el primer d'Europa que ha inoculat a un ésser humà un prototip de vacuna contra el covid-19. La prova va tenir lloc dijous. Segons Gilbert ha informat a la revista Lancet en un article que s’ha publicat aquest dissabte a la tarda, a mitjans de maig espera haver pogut fer el mateix en 500 persones. Aquesta és la primera fase de l'estudi.

La segona fase inclourà voluntaris de 55 a 70 anys, per passar posteriorment a un tercera fase amb un grup de més de 70 anys. Aquest estadi hauria de fer-se efectiu amb 5.000 voluntaris. Gilbert assegura a Lancet que "en el millor dels casos, a la tardor del 2020 tindríem un resultat d'eficàcia [de la vacuna] de la fase 3 i la capacitat de fabricar-ne grans quantitats". Tot i així, també afirma que "aquests períodes d’escenaris òptims són molt ambiciosos i poden variar".

En el procés de recerca de la vacuna, és clau determinar-ne l'eficàcia. I per això ara s'està duent a terme una carrera a contrarellotge, perquè hauria de poder-se provar quan encara hi ha una transmissió comunitària alta. "La nostra capacitat per determinar l'eficàcia es veurà afectada per la quantitat de transmissió de virus a la població local durant l'estiu", diu Gilbert. Així, el grup de recerca que lidera considera la possibilitat d'iniciar assajos amb socis d'altres països per tenir més dades amb l’objectiu de comprovar la fiabilitat i seguretat del prototip.

Seguretat que funcionarà, al 80%

De fet, en declaracions avui a la BBC, Gilbert assegura que està convençuda "al 80%" que la vacuna pot funcionar. "És la meva opinió, perquè he treballat molt amb aquesta tecnologia i he treballat en els assajos de vacuna contra el Mers [un altre tipus de coronavirus] i he vist què pot fer això. Crec que té moltes possibilitats de funcionar."

La teoria científica de l'experiment se sustenta en el treball anterior de Gilbert i el seu equip, que ja havien creat genèticament un virus del ximpanzé que constituiria la base de la nova vacuna, a la qual afegirien components del nou coronavirus.

Atesa la urgència de comptar amb una protecció contra el covid-19, en paral·lel a les proves d'eficàcia del prototip, el Regne Unit ja està treballant, abans fins i tot de saber els resultats d’eficàcia amb exactitud, per poder-la produir massivament. "L'objectiu és tenir almenys un milió de dosis cap al setembre, un cop coneguts els resultats, i després avançar encara més ràpidament en la fabricació”, ha declarat també a la BBC el professor Adrian Hill, que dirigeix l'Institut Jenner d’Oxford, on també treballa Sarah Gilbert. "El món necessitarà centenars de milions de dosis, idealment a finals d'aquest any, per acabar amb aquesta pandèmia i abandonar el confinament".