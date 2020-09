Brussel·les demana als governs que evitin un segon confinament i veu "molt preocupant " la situació d'Espanya

Alerta de la Comissió Europea als governs de la Unió perquè evitin costi el que costi que es repeteixi la situació de confinament dur de la primavera passada a causa del coronavirus. Davant l'augment de casos arreu d'Europa, Brussel·les poc més pot fer que fer sonar l'alarma: "P ot ser l'última oportunitat de prevenir que es repeteixi l'última primavera", ha dit la comissària de Salut, Stella Kyriakides, mentre demanava mesures de prevenció i control arreu.

El missatge de Brussel·les busca fer reaccionar els governs davant un augment generalitzat de contagis que no té només a veure amb un augment dels tests sinó també amb un augment del percentatge de positius. "En alguns casos la situació és fins i tot pitjor ara que durant el pic de la pandèmia al març, cosa que ens preocupa profundament i significa, sent molt clars, que les mesures de control no han estat prou efectives, que no s'han aplicat o que no s'han seguit correctament", ha dit Kyriakides acompanyada de la directora del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC), Andrea Ammon.

" Tots els estats han de desplegar mesures immediatament davant del primer signe de nous rebrots", ha insistit Kyriakides, que també ha repetit diverses vegades la importància d'evitar un segon confinament general per les coseqüències que tindria, no només en l'àmbit econòmic, sinó també per a la salut mental de les persones i, en particular, dels col·lectius vulnerables i dels nens. La Comissió reclama intensificar el rastreig de contactes, assegurar la capacitat de les UCI i millorar la comunicació amb la ciutadania, sobretot amb els més joves, la franja d'edat on es concentren la majoria de contagis.

La crida és generalitzada vistes les conseqüències provocades pel primer confinament. L’economia europea no patia tant des de la Segona Guerra Mundial i els estats s’estan endeutant per sobre de nivells que ja semblaven impensables després dels anys de retallades que van venir a causa de la crisi financera del 2007. També hi ha hagut conseqüències per al mercat únic, després d’un tancament de fronteres caòtic encara per resoldre.



Espanya, al grup dels països "més preocupants"

L'ECDC és el centre que coordina les dades europees relacionades amb la pandèmia de coronavirus. Pot guiar i recomanar, però mai obligar els estats a prendre mesures. Ni aquest organisme ni tampoc la Comissió Europea tenen competències per analitzar si les mesures que imposen els diferents governs són adients o concorden amb les seves recomanacions. Per això, tampoc s'han mullat a l'hora de valorar les dades espanyoles.

Això, sí, l'ECDC ha fet una classificació dels països de la Unió en funció de la situació epidemiològica que es viu en la segona onada i Espanya forma part dels que treuen més mala nota. Hi ha diversos països, com ara Bèlgica, Alemanya, Itàlia o Finlàndia, que aconsegueixen mantenir-se amb un risc baix de contagi i, per això, l'ECDC els anomena "estables". En aquests estats hi ha un percentatge reduït de casos individuals d'edat avançada, al mateix temps que el seu sistema sanitari no està sota una pressió excessiva.

Després hi ha els països "preocupants" i, dins d'aquest grup, Espanya està entre els pitjors. Comparteix classificació amb Bulgària, Croàcia, la República Txeca, Hongria, Malta i Romania, on ja s'observa un augment de les ràtios de mortalitat, dels contagis en edat avançada i de les hispitalitzacions i casos greus. "En algunes àrees d'aquests països els sitema sanitari ja està sota pressió amb una elevada ocupació de les UCI i elevats nivells de fatiga entre els treballadors sanitaris", rebla l'informe.

En aquests casos, recomana prendre mesures preventives no farmacèutiques (rentat de mans, distància física...). L'ECDC assegura que està en contacte amb les autoritats espanyoles per donar suport davant la segona onada de la pandèmia i recorda que "bona part de la transmissió es dona per les reunions privades, festes familiars o casaments", per exemple.

Això sí, la UE admet que hi ha mesures no farmacèutiques que semblen no ser prou eficaces i per això proposa alternatives com ara reforçar el sector sanitari i els recursos als grups més vulnerables. Països com Bèlgica han relaxat l’ús de les mascaretes i les quarantenes malgrat l’augment de casos.