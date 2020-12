El covid colpeja Sud-àfrica encara més fort per Nadal

Peus a l’aigua -congelada- i mascareta. Alguns sud-africans no se la treuen ni per banyar-se al mar. Les festes de Nadal són dies de sol i platja a Sud-àfrica, l’estiu austral en tota la seva esplendor, però en aquest 2020 tràgic i pandèmic les celebracions han deixat els ciutadans a la primera línia de la responsabilitat. L’anunci d’una nova variant de covid-19 descoberta al país i l’alerta pel salt brusc en el nombre de contagis diaris cauen en vigílies de les dates més assenyalades, el 25 i 26 de desembre. I cada família, cada grup d’amics, ha hagut de debatre fins a quin punt modifica els plans, on traça la línia de la prudència.

Amb una economia malferida i una població exhausta després d’un dels confinaments més durs del món, el govern ha deixat que passi Nadal abans de tornar a endurir les restriccions, malgrat que els relats que surten dels hospitals descriuen una situació més crítica que la del pic de la primera onada. Com sintetitza Imtiaz Soolmian, “ara hi ha més hospitalitzacions i més malalts arriben en estat més crític”. A més de metge, Sooliman és el fundador d’una l’organització, Gift of the Givers, que treballa en la resposta contra la pandèmia des del primer dia.

Els tres grups hospitalaris privats més grans del país (Netcare, Mediclinic i Life Helthcare) ja s’enfronten a la falta de llits -una situació que no va arribar a passar a la primera onada- i des de la xarxa pública, molt més opaca, també avisen que les places s’estan omplint a un ritme frenètic. La nova versió del virus s’escampa molt més ràpid que l’original, hi ha més pacients que necessiten oxigen i la percepció de risc sembla que està en parèntesi de vacances. O bé ha quedat consumida per la primera onada.

Les zones amb més pressió hospitalària són ara les províncies del Cap i Kwazulu-Natal, territoris de costa i de gran afluència durant les vacances. De Kwazulu, justament, és l’equip d’investigadors que ha descobert la nova mutació del covid-19, la 501.V2, que ja és la dominant a Sud-àfrica i que afecta més que l’anterior la població jove i sense problemes de salut previs. La plataforma KRISP (Plataforma d’Innovació en Recerca i Seqüenciació de Kwazulu-Natal) està seguint i seqüenciant el virus des del març a Sud-àfrica i al novembre va detectar que els “canvis estables” del coronavirus feien un salt brusc, amb conseqüències. De moment, la taxa de positivitat s’ha doblat i ara s’estudia quins efectes té la nova variant.

Restriccions mínimes

Una de les poques mesures extres que el govern va aplicar de cara a la temporada nadalenca va ser tancar les platges de la Ruta del Jardí, un recorregut molt turístic que travessa la província del Cap Oriental, la regió amb el sistema de salut històricament més abandonat i devaluat del país. I és precisament d’aquesta zona, on pitjor es va viure la primera onada, que ha sorgit la nova mutació. La falta de personal i la mala gestió a l’Hospital Livingstone, el principal de la província, va arribar a disparar la taxa de mortalitat al 50%, segons explica una font de l’entorn mèdic sota anonimat. El personal sanitari no pot més i els experts avisen que aquest és ara el repte principal per fer front a la segona onada. De poc serveix tenir llits si no hi ha metges i infermeres, que cauen malalts, abandonen o estan totalment desbordats.

Davant la nova versió del virus, accelerat i més perillós, l’Associació Mèdica de Sud-àfrica demana que s’ajustin les restriccions, un pas que el ministre de Sanitat ja ha avisat que es farà, tot i que no se sap quan. Mentrestant els ciutadans s’autoregulen, cadascú segons la seva vara de mesurar. Els restaurants operen amb la meitat de taules buides, hi ha toc de queda i moltes famílies opten per fer les trobades a l’aire lliure. Les festes d’adolescents se celebren en la clandestinitat.

Sud-àfrica no ha arribat a aixecar del tot el confinament des del 26 de març, quan es va aplicar en la fase més dura: el nivell 5. Des de llavors s’han anat alleujant les fases i, ara mateix, quan el país acaba de superar el milió d’infeccions, segueix al nivell 1, el més pròxim a una normalitat que es va aparcar fa nou mesos. La ràpida reacció de Sud-àfrica a l’inici de la pandèmia va evitar que es desbordés un sistema sanitari que se sabia coix, i ara el país africà més afectat pel covid es prepara, amb més ciutadans sense feina, per enfrontar-se a la segona volta.