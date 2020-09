Primera demanda civil contra Àustria pel brot de l'estació de l''Eivissa dels Alps'

El brot de coronavirus de l' Eivissa dels Alps arriba als tribunals. L'Associació de Protecció al Consumidor d'Àustria (VSV, per les sigles en alemany) ha anunciat aquest dimecres que ha presentat quatre "demandes exemplars" en un jutjat del Tirol per una presumpta negligència en la gestió d'aquest focus en l'estació d'equí d'Ischgl el mes de març passat, des d'on es va escampar el covid a bona part dels països de l'Europa del nord (especialment a Alemanya, Finlàndia i Noruega, però també a onze persones a Espanya), així com als Estats Units o Itàlia. L'acció judicial es dirigeix contra els governs regional i d'Àustria.

Es tracta, segons la VSV, d'un primer pas, a l'espera que es concretin les accions d'un miler més d'afectats que estan ultimant les seves demandes. Descartada la via penal, que preveu penes de presó, els denunciants han acudit als tribunals civils per demanar compensacions econòmiques pels danys ocasionats pel brot. En concret, els primers quatre casos demanen una indemnització de fins a 100.000 euros, ha explicat en una compareixença Peter Kolba, responsable de l'associació de consumidors i exdiputat ecologista.



Les demandes relaten com la tardança del govern regional del Tirol a restringir el moviment dins de l'estació d'esquí i decretar una quarantena quan es van detectar els primers casos positius van possibilitar que la cadena de transmissió continués sense control durant uns dies. Pel que fa a l'executiu conservador del canceller Sebastian Kurz, les denúncies li retreuen que anunciés hores abans que es decretaria un període de quarantena, un fet que va espantar els turistes allotjats al municipi, que van fugir per no quedar atrapats a les muntanyes. Uns i altres, segons els demandants, només van voler protegir els interessos dels negocis turístics d'Ischgl, una destinació molt popular entre esquiadors i muntanyencs, i, de retruc, van provocar el caos.

Acord extrajudicial

Kolba ha admès que desconfia de la Fiscalia de l'estat federat del Tirol, a qui ha acusat d'"ineficaç" i d'estar compromesa amb els interessos de la indústria local del turisme, alhora que ha instat els governs denunciats a buscar acords extrajudicials que estalviïn a uns i altres el llarg procés judicial, que pot durar fins i tot "dècades", ha dit



L'entitat de consumidors ha recollit el testimoni de 6.170 persones que asseguren que es van encomanar de coronavirus durant les que havien de ser unes vacances idíl·liques. D'aquest total, un miler ja han atorgat a Kolba un poder perquè els representi en una futura demanda col·lectiva i ara busquen vies per finançar els costos del procés.



Ischgl, coneguda com l' Eivissa dels Alps per l'ambient festiu després de la jornada d'esquí, va ser a principis de març una centrifugadora del coronavirus. El primer cas es va detectar el 7 de març, dies després que Islàndia alertés dels positius de turistes acabats de tornar de l'estació i 11 dies després de confirmar-se les primeres infeccions d'Àustria. Des de llavors, l'agència de salut pública d'Àustria ha afirmat que sospita que el virus va arribar a Ischgl molt abans, el 5 de febrer. De les persones registrades a la plataforma de la VSV, un 80% van contraure el coronavirus i prop del 2% van haver de ser hospitalitzades un cop van arribar al país d'origen. 32 persones més han mort i un nombre que no s'ha identificat pateixen seqüeles visibles i greus de la malaltia, segons la informació de Kolba.