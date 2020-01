La capacitat de propagació del coronavirus xinès augmenta

Pequín va confirmar diumenge que el coronavirus de Wuhan és contagiós durant el període d’incubació, abans que el portador desenvolupi els símptomes, i per això la seva capacitat de propagació és més gran. Les autoritats xineses van advertir que el coronavirus s’està enfortint i les infeccions continuaran augmentant. A última hora de diumenge s’havien registrat 56 morts i 2.034 infectats, 324 en estat greu. El nombre d’afectats s’havia duplicat en 36 hores.

En un intent de demostrar el compromís del govern xinès amb la transparència, el director de la Comissió Nacional de Sanitat, Ma Xiaowei, va comparèixer ahir a Pequín en una roda de premsa multitudinària. Va informar que, encara que el coneixement sobre el virus és limitat i no se sap si mutarà, s’ha comprovat que es pot contagiar durant el període d’incubació, que es calcula en 14 dies. Per això és més perillós i s’espera que el nombre de malalts continuï creixent. Per contrarestar la mala notícia, les autoritats van informar que científics xinesos treballen per desenvolupar una vacuna, després d’aconseguir aïllar la primera soca del virus.

Ma Xiaowei va avançar que les mesures per restringir la mobilitat s’intensificaran per evitar l’expansió de la malaltia. Prop de cinquanta milions de persones ja romanen aïllades. S’ha constatat que en algunes zones comencen a formar-se patrulles ciutadanes per impedir l’entrada de forasters als pobles.

A Pequín i altres grans ciutats com Xangai, Tianjin o Xian s’ha suprimit el servei d’autobusos de llarga distància. Amb l’objectiu d’evitar l’expansió de l’epidèmia, s’intenta evitar que la gent es desplaci.

La capital va viure ahir un segon dia de festa atípic amb carrers buits, i amb la poca gent que s’atrevia a sortir protegida majoritàriament amb mascaretes. Els grups de turistes xinesos que habitualment colonitzen el centre durant l’Any Nou estaven desapareguts. Amb un missatge matutí al mòbil, les autoritats sanitàries instaven a no saludar-se donant la mà per evitar riscos. Hi ha controls de temperatura a les estacions de metro i totes, juntament amb les d’autobusos i tren, són esterilitzades tres vegades al dia. Els ascensors i els centres comercials també, per la qual cosa l’olor de zotal i lleixiu es convertirà en un company habitual els pròxims dies. A més, s’ha anunciat que es retardarà la reobertura de guarderies, escoles i universitats, sense concretar data. Oficialment les vacances de l’Any Nou finalitzen dijous.

Ma assegurava que el període de vacances era el millor moment per controlar la malaltia, ja que facilita l’aïllament i les desinfeccions massives. Un optimisme que contrastava amb la informació que arribava de Wuhan, on l’alcalde, Zhou Xianwang, calculava que 5 milions de residents havien abandonat la ciutat abans del tancament decretat dijous. Persones que poden estar propagant el virus per tota la Xina al no haver pres mesures preventives des del principi. L’alcalde preveu que en els pròxims dies es poden confirmar mil casos més de contagiats a la seva ciutat.

Gao Fu, director del Centre per al Control i la Prevenció de Malalties, va dir que es creu que el pic del brot encara ha d’arribar.

També s’ha anunciat la prohibició a tot el país de la reproducció, venda i transport d’animals salvatges vius fins que passi l’epidèmia. El brot va sorgir en un mercat de peix de Wuhan on es venien aquesta classe d’animals. Països com els EUA, França, el Japó i Corea del Sud han començat a organitzar l’evacuació dels seus ciutadans de Wuhan.