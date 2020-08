L’exemple fallit de la reobertura de les escoles a Israel

Mentre els països europeus es plantgen reobrir les escoles, Israel, un dels primers països que ho va fer, posa en evidència els riscos que suposa reobrir els centres educatius de forma massa precipitada. Confiat que havia vençut el coronavirus i desesperat per reactivar una economia devastada, el govern israelià va convidar les escoles a reobrir a mitjans de maig. En qüestió de dies, es van notificar contagis en una escola de secundària de Jerusalem, que ràpidament es va convertir en el major brot en una sola escola a tot el país i, possiblement, a tot el món.

El virus es va estendre a les cases dels estudiants i després a altres escoles i veïnats, infectant centenars d’estudiants, mestres i familiars. Altres brots van obligar a centenars de centres educatius a tancar. En tot el país, desenes de milers d’estudiants i mestres van haver de fer quarantena. ¿I quin és el consell d’Israel a als altres països després de la seva pròpia experiència? “Definitivament no hauríem d’haver fet el que vam fer”, afirma Eli Waxman, professor de l’Institut de Ciència Weizmann i president de l’equip que assessora el Consell de Seguretat Nacional d’Israel per la pandèmia. “Va ser un gran fracàs”.

La lliçó, diuen els experts, és que fins i tot les comunitats que han aconseguit controlar la propagació del virus han de prendre precaucions estrictes a l’hora de reobrir les escoles. És probable que fer grups més reduïts d'alumnes, usar mascaretes, mantenir els pupitres a dos metres de distància i tenir una ventilació adequada siguin factors crucials fins que hi hagi una vacuna disponible contra el covid-19.

“Si hi ha un nombre baix de casos, existeix la il·lusió que la malaltia ha acabat. Però és totalment una il·lusió”, destaca el doctor Hagai Levine, professor d’epidemiologia en la facultat de Salut Pública de la Universitat Hebrea-Hadassah. “L’error a Israel -valora- és que pots intentar obrir el sistema educatiu, però has de fer-ho gradualment, amb uns certs límits, i fer-ho amb molta cura”.

Les pressions de Trump

El sistema escolar dels Estats Units enfronta pressions similars per a reobrir completament els seus centres, i el president Trump ha amenaçat amb retenir els fons als districtes que no ho facin. A més, els Estats Units estan en una posició molt pitjor en comparació a Israel al maig: Israel notificava menys de 100 noves infeccions al dia quan van decidir reobrir les escoles; en canvi, actualment els EUA tenen una mitjana de 60.000 casos nous per dia, i alguns estats continuen amb registres alarmants.

El control de la pandèmia per part d’Israel es va considerar reeixit al principi. El país, amb 9 milions d’habitants, va tancar ràpidament les seves fronteres, va clausurar les escoles a mitjans de març i va estipular les classes telemàtiques per als dos milions d’estudiants que hi ha al país. A l’abril, la Pasqua i el Ramadà es van celebrar respectant les restriccions del confinament.

A principis de maig, les taxes d’infecció havien caigut de més de 750 casos confirmats a xifres de només dos dígits per dia. Els estudiants més joves, de tercer grau i menors, i els estudiants més grans, que havien de fer els exàmens finals, van tornar a les classes en petits grups, dividint la setmana per a alternar-se a les classes. Pocs dies després, però, confiats per la baixa taxa d’infecció al país, el govern va decidir reobrir per complet les escoles el 17 de maig, just el mateix dia que l’executiu, després de mesos d’estancament polític, va formalitzar l’acte de jurament del nou govern de coalició. En el seu discurs inaugural, el primer ministre Benjamin Netanyahu va prometre un nou pressupost basat en tres promeses: “Llocs de feina, llocs de feina i llocs de fenia”. El nou ministre d’Educació, Yoav Gallant, va dir que la “missió immediata” del sistema escolar era permetre als pares poder tornar als seus llocs de treball amb tranquil·litat.

Inna Zaltsman, una funcionària del ministeri d’Educació, va justificar que les autoritats també volien “fer retornar els nens a la seva rutina tant aviat com fos possible, tant per al seu benestar emocional com pedagògic”. Els centres comercials, els mercats a l’aire lliure i els gimnasos ja havien reobert, i aviat també ho van fer els centres de culte, els restaurants, els bars, els hotels i els salons de noces. Netanyahu va dir als israelians que es prenguessin una cervesa i, prenent precaucions, “sortissin de casa i passessin una bona estona”. En retrospectiva, aquest consell va ser massa prematur.

Copyright The New York Times