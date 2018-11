Un coronel libi justifica les amenaces a l’ ‘Open Arms’

L’ Open Arms, el vaixell de l’ONG de rescat badalonina, es va topar al març amb una patrullera dels guardacostes libis que va amenaçar de mort la seva tripulació si no els lliuraven els migrants que acabaven de salvar en una pastera. Un equip de l’ARA va documentar l’episodi i aleshores els guardacostes libis van emetre un comunicat assegurant que el vídeo era fals. Ara canvien el relat, amb el testimoni d’un coronel responsable del cos.

La cadena qatariana Al-Jazira emet aquests dies un documental en què es confronta el coronel Burjala, dels guardacostes libis, a les imatges al seu despatx de Trípoli. “Honestament, no havia vist aquest vídeo. He estat en situacions com aquesta moltes vegades, encara que mai amb amenaces de mort. Però deixeu-me dir una cosa. Fem molts tipus de feina i el salvament és una part molt petita de la nostra tasca. La missió dels guardacostes és protegir les aigües locals i nacionals líbies. Una de les nostres tasques -i no és cap secret-és detenir els criminals que intenten escapar de la llei”, diu amb una explicació que justificaria l’actitud dels seus subordinats.

Al documental, titulat Rescue at sea: migrants in the Mediterranean s’explica que “fora de càmera, més tard, el coronel diu que lamenta les amenaces contra l’ Open Arms, però assegura que les ONG no tenen accés a la informació d’intel·ligència de què disposen i que a la pastera que s’enfonsava hi podia haver persones que les autoritats líbies volien interrogar”.

La topada es va acabar després de diverses hores de persecució, quan els guardacostes van acabar autoritzant el rescat, però va donar lloc després a la immobilització del vaixell per part de les autoritats italianes, que van acusar els responsables de la missió, Marc Reig i Anabel Montes, de tràfic de persones. El vídeo es va utilitzar en el procés judicial, que va acabar exonerant l’ONG.

“Fora de càmera el coronel es va mostrar molt molest per les amenaces i va comentar al nostre equip que són aquest tipus de coses les que desmereixen la feina que estan fent els guardacostes libis, en col·laboració amb Europa”, explica Paula Palacios, responsable de Morada Films, la productora del documental. El treball, que analitza la conflictiva relació entre els guardacostes libis i les ONG de rescat al Mediterrani, s’emet dins l’espai People and power, un programa setmanal de documentals d’investigació que se centra en l’ús i l’abús de poder.

Més vaixells

Sobre el terreny, la situació continua molt complicada. El bloqueig a què Malta i Itàlia han sotmès les ONG ha fet que actualment només hi hagi operatiu un vaixell humanitari al Mediterrani central, el Mare Jonio, el primer amb bandera italiana. L’ Open Arms és al port de Barcelona després d’haver abandonat el port de Motril denunciant que les autoritats espanyoles dilataven l’anunciat conveni de col·laboració amb Salvament Marítim. El nou vaixell basc Aita Mari està a punt, però no ha rebut la llum verda de les autoritats espanyoles per començar a treballar. L’ Aquarius continua amb problemes administratius de pavelló. Mentrestant, els guardacostes libis continuen rebent formació i reforços de la UE: fa una setmana els van arribar dos vaixells nous.