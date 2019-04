Les 10 coses que has de saber sobre la catedral de Notre-Dame

1. Van trigar més de 150 anys a construir-la

Tot i que les primeres pedres van començar a col·locar-se l'any 1163, la catedral d'estil gòtic no va completar-se fins al 1345.

2. Napoléo Bonapart hi va ser coronat emperador

La catedral de Nostra Senyora de París ha estat testimoni de diversos episodis històrics, entre els quals hi ha la coronació de Napoleó Bonaparte com a emperador de França l'any 1804.

3. És el punt 0 de França

A la plaça on hi ha la catedral es pot observar un medalló amb forma de rosa dels vents. Aquest símbol indica el punt de partida des d'on es mesuren totes les distàncies a França. A més, està considerada el punt més cèntric de París.

4. S'hi produeix mel

L'any 2013 es va col·locar un rusc d'abelles al sostre de la catedral i, des d'aleshores, el personal autoritzat pot obtenir el producte.

5. És Patrimoni de la Humanitat

L'any 1991 la catedral parisenca va ser declarada Patrimoni de la Humanitat.

6. Joana d'Arc i les gàrgoles

La llegenda diu que el dia del judici en què va condemnar a mort Joana d'Arc, les gàrgoles van cobrar vida i van sobrevolar tota la ciutat de París atemorint els habitants. Fos veritat o no, l'endemà van aparèixer multitud de cadàvers als carrers del voltant de la catedral. Notre-Dame també va ser la seu on l'any 1909 es va beatificar Joana d'Arc.

7. La porta del Diable

La majoria de portes de Notre Dame tenen noms religiosos. En destaquen especialment tres: la Porta de la Verge, la Porta del Judici Final i la Porta de Santa Anna, més coneguda com a "la Porta del Diable". Segons sembla, el jove manyà a qui van encarregar-ne la construcció va invocar el diable per rebre la seva ajuda. L'endemà de la petició, el jove va presentar l'obra i, davant la satisfacció dels seus superiors, va obtenir l'ascens a "mestre". El diable, però, sembla que no el va abandonar: poc després, el seu cos va aparèixer mort en estranyes circumstàncies. Encara avui es diu que la seva ànima ronda per la catedral.

8. Notre Dame, inspiració de Víctor Hugo

L'edificació gòtica va servir d'inspiració a l'escriptor francès Víctor Hugo en la novel·la 'Nostra Senyora de París', publicada l'any 1831. La història versa el geperut Quasimodo, que s'enamora d'una gitana Esmeralda. Com narra Hugo a la història, per a Quasimodo Notre Dame era molt més que la seva casa era "el seu univers". Anys després, el 1996, Walt Disney llançava la pel·lícula 'El Geperut de Notre Dame', inspirada en la novel·la.

9. La veritat sobre el geperut

Malgrat que Quasimodo és un personatge de ficció, en la història de Notre Dame sí que hi ha un geperut. I és que va ser un dels escultors de la catedral, que es caracteritzava per tenir gepa, la inspiració de Víctor Hugo per crear el seu personatge novel·lístic.

10. Van intentar enderrocar-la

Al segle VI, a l'espai que avui ocupa Notre Dame, hi havia un altre temple religiós fins que, sis-cents anys més tard, el bisbe Maurice de Sully va decidir enderrocar-lo. Tres anys després, el 1163, Lluís VII va ordenar que s'hi construís l'edifici actual. No obstant això, la història no acaba aquí. I és que durant la Revolució Francesa molts dels seus tresors van ser destruïts i robats i, l'any 1871, van intentar cremar la catedral. Sortosament, només es va calcinar part de l'interior.