Johnson insinua que dilluns vinent començarà a alleugerir el confinament

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha insinuat aquest dimecres al Parlament, durant l'habitual sessió de control setmanal, que les mesures de relaxació del confinament, que s'allarga ja des de la nit del 24 de març, s'iniciaran dilluns vinent. Sense especificar quines seran, Johnson ha recordat que diumenge s'adreçarà al país per preparar-lo "per a l'endemà". A partir de la informació que rebin dels epidemiòlegs i científics que controlen les dades de la pandèmia, ha dit: "Veurem si, possiblement, podem continuar alleugerint algunes d'aquestes mesures dilluns", en una resposta al líder laborista Keir Starmer. "Crec que seria bo –ha afegit Johnson– que la gent tingui idea de què vindrà l'endemà. Per això crec que diumenge, el cap de setmana, és el millor moment per anunciar-ho".

A hores d'ara, però, resulta impossible saber què poden esperar els britànics del discurs de Johnson. El govern decidirà dijous quines són, exactament, les pròximes fases del procés. De moment, tot són especulacions enmig d'un clima cada vegada més propens a reobrir el país per aturar la sagnia econòmica, que ha convertit 27 milions de persones en dependents del pagament dels sous decidit pel govern a finals de març.

Algunes empreses han anunciat aquesta tarda de dimecres el retorn de la seva activitat a partir de finals de maig, com és el cas d'Ikea per a les 22 botigues que té escampades pel país. Les escoles podrien iniciar una tímida reobertura l'1 de juny. L'aeroport de Heathrow també ha anunciat que en les pròximes dues setmanes començarà a prendre la temperatura als viatgers amb càmeres infraroges. En tot cas, qualsevol moviment que decideixi el govern serà extremadament caut. El ministre de Sanitat ha informat també avui al Parlament que la pretensió de l'executiu és que tot el país surti del confinament al mateix temps, malgrat que s'ha obert a la possibilitat de procedir localment en funció de la situació epidemiològica.

Oficialment, des d'aquesta tarda el Regne Unit ha arribat als 30.076 morts, després que en les 24 hores anteriors a dimarts a les 17 h se'n comptabilitzessin 649 més. Amb tot, segons l'Oficina Nacional d'Estadística, el nombre és substancialment més elevat perquè en compta, en concret, 32.313 fins al 27 d'abril. A hores d'ara, doncs, serien encara molts més, sempre a partir de la informació dels certificats de defunció.