El govern britànic decreta el primer confinament local del país a la ciutat anglesa de Leicester

Primer confinament parcial al Regne Unit. La ciutat de Leicester, a East Midlans, a 160 quilòmetres al nord de Londres, s'ha despertat aquest matí de dimarts en la situació en què es trobava tot el país el 15 de juny. El ministre de Sanitat, Matt Hancock, ho va anunciar ahir en un discurs al Parlament passades les 21 h, hora local. La raó, un alarmant augment de casos de covid-19. Les dades revelades per Hancock indiquen que Leicester registra ara el 10% dels casos de tot el país.

Les autoritats han ordenat, doncs, el tancament de totes les botigues no essencials. Des de dijous es tancaran un cop més totes les escoles, amb l'excepció de les que acullen els fills de treballadors de sectors clau, i s'ha ajornat, almenys dues setmanes més, l'obertura de pubs i restaurants, que a la resta d'Anglaterra podran aixecar de nou les persianes el dissabte 4 de juliol. El ministre Hancock també ha assegurat que, en aquest cas concret, "els nens han estat especialment afectats pel brot". Tanmateix, el govern ha recomanat als habitants de l'àrea evitar "tots els viatges no imprescindibles des de i cap a Leicester".

