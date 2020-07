Johnson defensa el consell de no viatjar a Espanya i imposar la quarantena

Boris Johnson s’ha refermat aquest dimarts en la decisió presa entre el cap de setmana i ahir dilluns de desaconsellar els viatges a qualsevol part del territori de l’Estat, incloses les illes Balears i les Canàries, i d’imposar una quarantena de 14 dies en autoaïllament per a qualsevol passatger que retorni al Regne Unit des d’Espanya.

El premier ha sortit així al pas de les crítiques que li han etzibat molts ciutadans britànics que estaven als seus destins de vacances i que en cinc hores, les que van de l’anunci de dissabte a la tarda, fins a la mitjanit, quan la quarantena va entrar en vigor, van veure arruïnats els seus plans d’estiu. "El que hem de fer és prendre accions ràpides i decisives on pensem que els riscos comencen a augmentar de nou", ha dit, en el decurs d'una visita a Nottingham, ciutat a una hora al nord de Londres.

Johnson no ha descartat, però, que en els pròxims dies es redueixi el període obligatori de quarantena a deu dies si, vuit després de tornar al Regne Unit, l'afectat es fa la prova del coronavirus i surt negativa.

BREAKING: PM Boris Johnson says signs of a "second wave" of #coronavirus are surfacing in Europe, as he defended the government's decision to impose 14 days of quarantine on travellers returning to the UK from Spain.



