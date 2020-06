Creix la pressió per demanar a Trump que es posi la mascareta per l'augment de positius per covid-19 als EUA

L'augment de casos de positius per covid-19 als Estats Units, que sumen més de 2,5 milions de contagis i 125.804 morts, ha provocat que diversos líders polítics, tant republicans com demòcrates, hagin demanat al president nord-americà, Donald Trump, que es posi la mascareta en públic, amb la intenció de donar exemple i promoure'n l'ús entre la població.

I és que l'allau de nous contagis que hi ha hagut al país coincidint amb l'inici dels plans de desconfinament ha fet que els Estats Units segueixin encapçalant les taules de xifres de contagis i de morts a tot el món. Ahir diumenge el vicepresident Mike Pence va viatjar fins a Texas, on hi ha un brot actiu de coronavirus: en els últims dies hi ha hagut més de 5.000 persones que han requerit hospitalització. I ja ho va fer amb mascareta. "El nostre objectiu és salvar vides mentre Texas continua reactivant la seva economia i ajudant que aquest país torni a funcionar", va dir Pence davant dels mitjans de comunicació. El vicepresident dels EUA va animar els joves a fer-se el test, tinguin símptomes o no de covid-19, i a utilitzar la mascareta "a les àrees afectades i on no es pugui mantenir el distanciament físic".

Pelosi: "El president hauria de donar exemple"

La presidenta de la Cambra de Representants, la demòcrata Nancy Pelosi, va dir ahir diumenge en una entrevista al programa This week que ja és hora "que aquesta administració es prengui això de debò". "Som el 4% de la població mundial. Som el 25% dels casos i les morts són també el 25%. Tenim xifres rècord en negatiu de tot el món i el president diu que estem progressant", va apuntar. Preguntada per l'ús de la mascareta, Pelosi va remarcar que és "un assumpte de vida o mort" perquè ara per ara és l'única manera d'evitar els contagis. "El president hauria de donar exemple. No es tracta de protegir-se un mateix, es tracta de protegir els altres", va dir.

El republicà Lamar Alexander, president del Comitè de Salut, Educació, Treball i Pensions del Senat, també va assegurar a la cadena CNN que li agradaria veure Trump amb mascareta "perquè milers de nord-americans l'admiren i seguirien el seu exemple".