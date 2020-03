De Buenos Aires a Marsella saltant-se Barcelona: l'odissea d'un creuer amb 3.000 persones a bord

El tancament de ports espanyols a creuers a causa de l'estat d'alarma pel coronavirus ha enviat un creuer amb més de 3.000 persones a bord directament a Marsella, saltant-se la parada prevista a Barcelona. El vaixell Costa Pacífica, propietat de la italiana Costa Cruceros, navega a hores d'ara cap a Gènova, on espera desembarcar tot el passatge demà dissabte a les 8 del matí. Si bé la majoria són argentins, hi ha un grup de 168 ciutadans espanyols, entre els quals uns quants catalans, que no van poder baixar a cap port espanyol i ara no saben com serà el retorn a casa. Joan Planes, veí de Sant Pere de Ribes, hi viatja amb la seva dona, germana i cunyats, i explica que no han rebut informació de la companyia. L'ARA ha intentat sense èxit contactar amb l'empresa propietària i des del ministeri d'Exteriors s'ha informat que el consolat a Milà està al cas situació i en contacte amb el grup. Planes diu que no li consta que cap dels passatgers estigui malalt ni tingui símptomes.

El vaixell va sortir sense problemes de Buenos Aires el 3 de març. La travessia havia sigut tranquil·la i sobre el calendari previst: Buenos Aires, Rio de Janeiro, Salvador de Bahía i Maceió. Però el 12 de març els plans van fer un tomb i el Costa Pacífica ja no va atracar a Tenerife, ni després a Màlaga ni a Barcelona, en compliment de la prohibició d'entrada de qualsevol creuer a ports espanyols.

En canvi, el vaixell sí que ha fet parada a Marsella, on han pogut desembarcar sense més problemes els passatgers francesos. Planes explica que el grup d'espanyols, desconcertats pel que estava passant i veient com deixaven enrere els ports espanyols, van demanar baixar a la ciutat francesa. El passatger català ha mantingut aquest mateix matí contactes amb el consolat espanyol de Marsella, des d'on li han assegurat que estaven al cas de la situació del creuer. "M'han dit que estaven intentant que les autoritats portuàries autoritzessin baixar els no francesos", però finalment la nau ha partit "abans de l'hora prevista, que era a les set de la tarda", relata el passatger.

Incertesa per la tornada

Planes es queixa de la poca informació que el passatge està rebent davant del nerviosisme i angoixa que desperta l'epidèmia del Covid-19. "Només ens han dit que a Gènova ens donarien guants i mascaretes quan hàgim de desembarcar". Tampoc no els han explicat, diu, com tornaran a casa, tenint en compte que els vols entre Espanya i Itàlia estan cancel·lats i la carretera suposaria passar dues fronteres.

La situació a bord és "normal", detalla Planes, que explica que els passatgers fan ús dels espais comuns sense cap restricció i dinen plegats als menjadors del creuer. "De salut estem tots bé, però ens trobem molt angoixats perquè primer ens diuen una cosa i quan arribem a port ens en diuen una altra", es queixa el passatger.