Erdogan acusa Trump d'"incendiar la regió i el mon" amb la seva decisió sobre Jerusalem

El president de Turquia, l'islamista Recep Tayyip Erdogan, ha acusat el president dels Estats Units, Donald Trump, d'"incendiar tota la regió (del Pròxim Orient) i el món" en haver fet oficial el reconeixement de Jerusalem com a capital d'Israel.

El president turc ha realitzat aquestes declaracions en l'obertura de la cimera de líders musulmans que se celebra aquest dimecres a Istanbul i que reuneix a representants de 50 països membres de l'Organització per la Cooperació Islàmica (OCI) per coordinar una resposta a la crisi generada pel reconeixement de Trump.

En aquesta mateixa trobada, el president, Mahmud Abbas, ha donat per morts els acords de pau d'Oslo i ha assegurat que ja no se sent vinculat per ells. "La decisió sobre Jerusalem ens allibera de tot acord que haguem signat, com els Acords d'Oslo", ha dit.

Abbas ha qualificat la decisió dels Estats Units com una violació flagrant del dret internacional i un "gran crim" que "creua totes les línies vermelles". "Jerusalem és i serà sempre la capital de Palestina", ha sentenciat des d'Istanbul.

El missatge més repetit en l'obertura de la cimera ha estat la necessitat de reconèixer a l'Estat palestí sobre les fronteres de 1967 amb Jerusalem est com la seva capital, un reclam que han fet tant Erdogan com Abbas.

Erdogan ha afirmat que per aconseguir un acord de pau a la regió "és necessari trobar una solució a la qüestió de Palestina". En la seva opinió, la decisió de Donald Trump és una recompensa als "actes terroristes" dels israelites i assegura que la ciutat és una línia vermella per als musulmans.

En la reunió estan presents líders musulmans com el president d'Iran, Hassan Rouhani, el rei Abdulá de Jordània, el president de Azerbayán, Ilham Aliyev, l'emir de Qatar Tamim bin Hamid Al Sadi o el president de Sudan, Omar al-Bashir.

També han arribat a Istanbul els ministres d'exteriors d'Egipte, dels Emirats Àrabs, el Marroc i Kazakhstan, així com el ministre d'assumptes islàmics d'Aràbia Saudita.

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, participarà en la cimera per la seva funció de secretari general del Moviment de Països No Alineats, un organisme observador de la OCI al que pertany el país sud-americà. Rússia també ha enviat a un representant com a observador.