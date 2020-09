Un malalt es deixarà morir en directe per Facebook a França per reclamar el seu dret a l'eutanàsia

Alain Cocq, un ciutadà francès de 57 anys, deixarà de menjar, de beure i de tractar-se des d'aquest divendres i documentarà el seu final fins a la mort en directe a través de Facebook a partir d'aquest dissabte. Cocq pateix una malaltia incurable des de fa 34 anys que el manté postrat al llit des de en fa dos. Amb la seva mort vol denunciar el fet que a França l'eutanàsia no és legal.

Cocq va escriure a Emmanuel Macron demanant-li "el dret a una mort digna", però el president francès li va negar l'autorització perquè un metge li receptés un barbitúric. "El seu desig de sol·licitar ajuda activa per morir no està permès actualment per les lleis del nostre país", li va contestar Macron, basant-se en la llei francesa anomenada Claeys-Leonetti, que autoritza la sedació profunda només per als malalts terminals.

Malaltia degenerativa

La malaltia de Cocq ha anat degenerant i actualment l’home està "empresonat al seu llit amb un patiment insuportable", segons ha declarat a l’agència Efe Jean-Luc Romero-Michel, adjunt a l'ajuntament de París a càrrec dels drets humans i la lluita contra les discriminacions i també president de l'Associació pel Dret a Morir Dignament.

Romero-Michel va visitar Alain Cocq al seu domicili a Dijon (nord-est) dimecres passat per expressar-li el seu suport. Segons ha detallat, Cocq manté la plenitud de les seves capacitats mentals, però és totalment dependent en l’aspecte físic, i rep ajuda de quatre persones per a totes les seves necessitats, inclosa la higiene personal. "Des d'aquesta nit deixarà d’alimentar-se i d’hidratar-se i abandonarà el tractament que el manté viu. Pot arribar a tardar tres setmanes a morir, imagineu el terrible que és morir d'aquesta manera", ha lamentat aquest divendres i ha destacat la generositat que representa l'acte de Cocq per sensibilitzar sobre la necessitat de regular l'eutanàsia i el suïcidi assistit a França.

"Des de fa 20 anys s'han fet sondejos i el 85% dels francesos estan d'acord amb la legalització de l'eutanàsia i el suïcidi assistit, des de l'esquerra fins a l'extrema dreta, en concret, un 95% de l'electorat de Marine Le Pen ", ha recordat Romero-Michel. La majoria de diputats del Parlament francès estan a favor d'aprovar-ne una llei, però no tira endavant perquè, segons Romero-Michel, hi ha polítics sotmesos al grup de pressió de les empreses del sector sanitari.

L'Associació pel Dret a Morir Dignament té previst iniciar una campanya de suport a Alain Cocq en les xarxes socials per tornar a demanar que s'aprovi una llei que reguli el dret a morir dignament.