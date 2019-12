El 10% dels més rics són els que més contaminen

Ni els aires irrespirables de la Xina o l'Índia ni la falta de controls mediambientals d'indústries de Sud-amèrica, la contaminació és un pecat dels països més rics. I a sobre, el sobreescalfament de la Terra perjudica més els països en vies de desenvolupament. De fet, hi ha una elit que representa el 10% dels països més desenvolupats que és la responsable de la meitat de les emissions de CO2. La dada l'aporta un informe d'Oxfam Intermón, coincidint amb la cimera del clima a Madrid, en què intenta trencar els estereotips per subratllar les desigualtats que hi ha entre els grans consumidors i contaminants i els que reben els efectes, i per això l'ONG reclama que totes les decisions que es prenguin siguin fidels al lema de "Q ui contamina, paga".

Els autors de l'informe Injustícia climàtica adverteixen de la relació existent entre l'emergència climàtica i la desigualtat extrema en una equació que situa rics i pobres en els pols oposats. Els primers són els que emeten més contaminació perjudicial per al món, se n'aprofiten per al seu benestar, però queden al marge de pagar grans costos, mentre que, per contra, la responsabilitat pel medi ambienta recau sobre els més pobres, que són els més vulnerables a les variacions climatològiques abruptes i la degradació dels ecosistemes, tot i que no arriben a tastar cap dels eventuals beneficis que millorin la qualitat de vida.

En xifres, en els països amb rendes altes, un grup en què se situa Espanya, emeten a l'atmosfera 44 vegades més CO2 que els menys desenvolupats, on viuen cinc de cada sis habitants de la Terra. Aquesta situació no és nova i fa anys que es repeteix. En l'últim mig segle la meitat de l'efecte hivernacle prové dels estats industrialitzats. En canvi, l'Àfrica subsahariana, amb 49 països dels més empobrits del planeta, només poden ser responsables del 0,02% d'aquests gasos.

L'informe d'Oxfam posa xifres a la desigualtat: un ciutadà espanyol expulsa anualment a l'atmosfera gairebé quatre vegades més que un ciutadà xinès, 5,6 vegades més que un marroquí, 6,4 vegades més que un guatemalenc i 16,5 vegades més que un habitant de Nigèria, l'economia més forta de l'Àfrica. La diferència és encara més exagerada si es compara amb Uganda, un país bàsicament rural: un espanyol contamina el mateix en un any que un granger ugandès en 59 anys.

El mateix informe apunta que la Universitat de Stanford demostra com l'augment de la temperatura del planeta està accelerant el creixement dels països amb les temperatures més fredes, mentre que fa que els d'ambients més càlids tinguin una economia més alentida. Sense escalfament, la bretxa entre països desenvolupats i en desenvolupament seria un 25% més petita.