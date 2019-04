Els demòcrates volen veure l’informe sencer de Mueller

El cap del comitè judicial de la cambra baixa dels Estats Units, Jerrold Nadler, va emetre ahir una citació perquè el departament de Justícia permeti l’accés a l’informe complet, sense censurar, del fiscal especial Robert Mueller, que durant dos anys ha investigat l’anomenada trama russa. O sigui, la suposada connexió entre l’equip electoral de Donald Trump i Rússia durant la campanya per a les eleccions presidencials del 2016 als Estats Units. Dijous ja es va fer públic part d’aquest informe, de més de 400 pàgines. Mueller conclou que no hi ha “proves suficients” per demostrar que es va cometre un delicte pels “nombrosos contactes [que hi va haver] entre individus vinculats al govern rus” i la campanya de Trump. En canvi, el fiscal especial obre la porta a un possible delicte d’obstrucció a la justícia per part del president nord-americà. “Si tinguéssim el convenciment [...] que el president clarament no va cometre obstrucció a la justícia, ho diríem. Basant-nos en els fets, som incapaços d’arribar a aquesta conclusió”, afirma l’informe. Trump va dir dijous que l’informe de Mueller posa en evidència que és innocent i que ni ell ni el seu equip van cometre cap il·legalitat. En canvi, el Partit Demòcrata no ho veu així, i ja ha anunciat que demanarà que el fiscal Mueller testifiqui sobre la investigació davant el Congrés.