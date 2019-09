“El meu coll depèn d’Espanya”, diu el ‘faraó català’ contrari a Al-Sissi

El constructor egipci Mohamed Ali, que en les últimes setmanes ha denunciat la corrupció del règim del mariscal Abdel Fatah al-Sissi en una sèrie de vídeos que s’han fet virals, diu que tem per la seva vida. Exiliat des d’aquest estiu al Maresme, Ali, conegut com el faraó català i impulsor de les inusuals protestes contra el règim de divendres passat a Egipte, va llançar un SOS en un vídeo difós dissabte a la nit: “El meu coll depèn del govern espanyol”, assegura. El constructor, que també és actor, explica que des de fa dues setmanes s’ha amagat “d’un grup d’oficials que es van posar d’acord” per matar-lo i que l’haurien descobert. “Si moro a Espanya, això significarà que Europa és tan mentidera com els Estats Units i que entrega la gent. M’han descobert i no puc continuar fugint, estic cansat”, diu en una al·locució d’un minut en què apareix amb un aspecte desmillorat.

El ministeri de l’Interior no confirma ni desmenteix si Ali compta amb protecció ni si ha demanat asil a Espanya. El constructor, que el juny passat va presentar un espectacular projecte de construcció d’una piràmide de vidre a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, va convocar les protestes de divendres després de destapar les suposades pràctiques corruptes dels militars egipcis, que l’haurien contractat a dit per construir luxosos palaus i que li deurien deu milions d’euros.

Centenars de joves van sortir als carrers del Caire i altres ciutats responent a la seva crida, en la protesta més important que viu el país des del 2013. Segons grups de drets humans, unes 370 persones han sigut detingudes o han desaparegut per haver-hi participat. “Des del primer vídeo he estat fugint. Si moro, la meva sang i la dels màrtirs són per al poble egipci. Hem sacrificat moltes coses: sisplau, que tornin els drets a Egipte. Que sigui el poble qui governi”, diu al vídeo.