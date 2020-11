¿La derrota de Trump marcarà l’inici del declivi del populisme?

Quan el primer ministre d’Hongria, el populista Viktor Orbán, va felicitar el president electe dels Estats Units, Joe Biden, la setmana passada, va obviar el fet que Biden s’havia imposat al seu amic, el president Donald Trump. El líder hongarès, que havia reconegut que la victòria de Trump era el seu “pla A”, encara estava intentant assumir la derrota de l’extravagant abanderat del populisme a la Casa Blanca.

Tot i que la derrota de Trump és un cop dur per als seus aliats populistes, les conseqüències per al populisme global són ambigües. Al capdavall, Trump va obtenir més vots que cap altre candidat presidencial en la història dels Estats Units (llevat de Biden), cosa que certifica que el seu missatge encara és atractiu. “Es podria dir que aquestes han sigut les eleccions més significatives de la nostra vida, però seria molt prudent a l’hora de parlar d’un canvi d’humor sobtat que pugui portar a pensar que el populisme s’ha acabat”, diu Timothy Garton Ash, professor d’estudis europeus a la Universitat d’Oxford.

A més, alguns d’aquests líders probablement podran explotar les conseqüències de la pandèmia de covid-19 (atur crònic, inseguretat, deute públic desorbitat, tensions racials...), fins i tot quan ells mateixos han empitjorat els problemes traient importància a l’amenaça del coronavirus i polititzant la resposta en el camp de la salut pública.

Alguns han intentat adaptar-se ràpidament a la nova realitat política: el primer ministre britànic, Boris Johnson, a qui Trump es va referir una vegada com “el Trump britànic”, va parlar per telèfon amb Biden dimarts i li va dir que esperava treballar amb els EUA en “prioritats compartides, com combatre el canvi climàtic, promoure la democràcia i reconstruir millor després de la pandèmia de coronavirus”.

Trajectòries independents

Els moviments d’extrema dreta a Europa han patit alts i baixos independentment de la situació de Trump. A França, Marine Le Pen va patir una derrota demolidora davant d’Emmanuel Macron el 2017, en un moment àlgid per al president dels EUA. Ara, amb Macron assetjat per la pandèmia i profundament impopular, les enquestes indiquen que Le Pen està ben situada de cara a les eleccions del 2022. A Itàlia, els partits d’ultradreta van construir la seva base política oposant-se a la immigració procedent del sud, un fenomen anterior a Trump i que durarà més que la seva presidència. Això sí, segons Fabrizio Tonello, professor de ciència política a la Universitat de Pàdua, “Trump va donar legitimitat a aquests partits”.

A Alemanya, el complicat llegat de Trump es va fer evident en els titubejos del principal partit d’extrema dreta, Alternativa per a Alemanya, sobre com afrontar la victòria de Biden. Mentre alguns diputats repetien les falses denúncies de Trump sobre el recompte de vots, els líders de la formació van felicitar discretament Biden. Algunes veus han interpretat aquest to conciliador com un reconeixement que la derrota de Trump ha suposat també una derrota de l’estratègia de polarització política del partit. “Tots els que buscaven una política de polarització arreu del món han patit un revés”, afirma el professor de ciència política de la Universitat Tècnica de Dresden Hans Vorländer. D’altres, en canvi, són més escèptics: des del seu punt de vista, el populisme a Europa és un fenomen autòcton i, encara que els seus líders assenyalessin Trump com una ànima bessona, la seva sort no estava directament lligada a la d’ell. “Trump era més o menys irrellevant per als moviments populistes i de dretes a Europa. La seva derrota no els afectarà en res fonamental”, opina Norbert Röttgen, un dels candidats a succeir la cancellera Angela Mekel com a líder del seu partit, la CDU.

La marxa de Trump complicarà la vida als líders populistes de l’Europa de l’Est, com Orbán, segons Andras Biro-Nagy, membre del think tank hongarès Policy Solutions. Ara bé, no té clar que Biden aconsegueixi fer-los canviar d’actitud. De fet, per a alguns experts, el més rellevant de la derrota de Trump no és com canviarà els populistes sinó si donarà ales als que els combaten. Com diu Anna Grzymala-Busse, professora de política de la Universitat de Stanford, el resultat de les eleccions dels Estats Units “demostra que realment és possible desfer-se dels populistes”.

Copyright The New York Times