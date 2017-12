Un detingut per l'assassinat d'una diplomàtica britànica al Líban

El sospitós de l'assassinat de la funcionària de l'ambaixada de la Gran Bretanya al Líban, comès dissabte, va ser detingut diumenge pels serveis d'intel·ligència de la policia, segons va afirmar una font de seguretat a l'agència Efe.

La policia libanesa creu que l'assassinat estaria relacionat amb un delicte comú i no es deuria a motius polítics, tot i que el detingut, de nacionalitat libanesa, encara està sent interrogat.

La víctima, Rebecca Dykes, de 30 anys, va ser escanyada i violada d'acord amb informacions de mitjans libanesos, i trobada morta dissabte a la regió de Metn, a l'est de Beirut.

Per tal de determinar les causes exactes de la seva mort, diversos metges forenses van realitzar una segona autòpsia, de la qual encara no es coneixen els resultats.

Les cadenes de televisió locals van informar que la jove va ser vista dissabte per última vegada amb una amiga en un bar del barri beirutí de Gemmayzeh.

L'ambaixada britànica va confirmar la mort de Dykes i va afirmar que treballa amb les autoritats libaneses en la recerca del cas. El govern britànic va informar que repatriaria el cadàver pròximament.