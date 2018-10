El director ucraïnès Oleg Sentsov, premi Sàkharov del Parlament Europeu

El Parlament Europeu ha reconegut aquest dijous Oleg Sentsov, el cineasta ucraïnès empresonat a Rússia, amb el premi Sàkharov de Llibertats i de Drets Humans. La candidatura de Sentsov, condemnat el 2015 a vint anys de presó per presumptes activitats terroristes a Crimea, ha rebut el suport de les forces conservadores i liberals de l'Eurocambra.

Sentsov, de 42 anys, va ser detingut per haver protestat contra l'ocupació russa de Crimea el 10 de maig del 2014. Les autoritats russes l'acusen de terrorisme i compleix una condemna de vint anys de presó al penal de Labitnangi, a Sibèria, imposada per un tribunal que l'ha jutjat com si fos un ciutadà rus. A la presó ha patit tortures i amenaces de mort i violació.

Fins al 6 d'octubre passat Sentsov va mantenir una vaga de fam, que va abandonar quan les autoritats van decidir alimentar-lo per la força. Entitats com Amnistia Internacional han denunciat que ha sigut víctima d'un "judici injust". El director de cinema s'ha convertit en el símbol de la setantena de presos ucraïnesos que el règim de Vladímir Putin té empresonats.

La candidatura de l'ucraïnès va ser presentada pel Partit Popular europeu. L'eurodiputat Eduard Kukan ha destacat que era "un pres de consciència, un home honest i innocent". Guy Verhofstadt, líder dels liberals (ALDE), ha recordat els ciutadans ucraïnesos "empresonats pel règim de Putin per raons purament polítiques, amb l'objectiu de silenciar tots els ciutadans de Crimea que han gosat criticar l'annexió de Rússia".

La candidatura de Sentsov s'ha imposat als altres favorits en les nominacions, les ONG a la Mediterrània que ajuden els migrants nàufrags a la mar, entre les quals hi havia Open Arms, i Nàsser Zefzani, el líder de les protestes del moviment popular del Rif, empresonat al Marroc.