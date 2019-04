El pes de l'islam i l'ombra del frau marquen les eleccions d'Indonèsia

Els 193 milions d'habitants de les 17.000 illes que formen Indonèsia han decidit aquest dimecres qui serà el seu president els pròxims cinc anys. Els candidats que opten a liderar el país són els mateixos que es van presentar el 2014: l'actual president, Joko Widodo, que va guanyar les eleccions amb un 53,15% dels vots, i Prabowo Subianto, que aglutina el vot opositor.

Amb els centres electorals ja tancats, els primers resultats "no oficials" donen per guanyador Widodo, quasi nou punts per davant del candidat opositor. De totes maneres, Subianto ha sortit a afirmar que les enquestes internes del seu partit indiquen que ha guanyat les eleccions amb un percentatge del 52% al 54%. A més, sense donar més detalls, ha demanat als seus partidaris que se centrin en "salvaguardar les urnes" per garantir la seva victòria. Els resultats definitius oficials es coneixeran al maig a causa del complex sistema de recompte.

L'islam al centre de la campanya

Indonèsia és el país amb més musulmans del món, i la campanya ha estat marcada pel pes de la religió. Joko Widodo, un antic venedor de mobles que va començar en política sent alcalde del petit municipi de Surakarta, representa l'islam més moderat, mentre que el candidat opositor, Subianto, s'ha recolzat en els grups islàmics més radicals per fer la seva campanya. Prové d'una família de les elits indonèsies, el seu pare va ser un economista que va treballar per als gabinets dels dictadors Sukarno i Suharto, responsables de mantenir l'autoritarisme al país des de la seva independència el 1945 fins al 1998.

Prabowo Subianto en un discurs després de tancar els centres electorals. / WILLY KURNIAWAN / REUTERS

La majoria d'enquestes prèvies indicaven que Widodo seria reelegit com a candidat, però amb un estret marge. De fet, aquest marge provocava que alguns sondejos s'atrevissin a atorgar la victòria al candidat opositor.

Paral·lelament, l'entorn de Subianto ha assegurat que ha descobert irregularitats en les dades que afecten milions de registres electorals, i s'ha compromès a emprendre accions legals o utilitzar "el poder de les persones" si és ignorat per les autoritats.

El candidat més moderat ha hagut de fer esforços per competir amb el discurs radical de Subianto. Els experts asseguren a l'agència de notícies Reuters que temen que el to marcadament religiós de la campanya pugui derivar en polítiques populistes.

Qui guanyi les eleccions tindrà el deure de liderar una de les nacions més complexes del món: hi ha infinitat d'illes repartides en una extensió igual a la distància que hi ha entre Londres i Bagdad, amb tres zones horàries diferents i centenars de grups ètnics i idiomes. Els ciutadans del país eviten parlar d'una sola realitat, per a ells hi ha "mil Indonèsies".