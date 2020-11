L'estat de Geòrgia anuncia que recomptarà tots els vots i Trump presenta un nou recurs a Michigan

L'estat nord-americà de Geòrgia, un dels tres on encara no s'ha proclamat cap guanyador de les eleccions presidencials de la setmana passada, tornarà a comptar manualment tots els vots que s'hi van emetre. Ho ha anunciat aquest dimecres, en roda de premsa, el secretari d'Estat d'aquest territori, el republicà Brad Raffensperger, que ha precisat que aquest nou escrutini començarà previsiblement aquesta setmana i estarà acabat abans del 20 de novembre (divendres de la setmana vinent), la data límit fixada per aquest estat per anunciar els resultats oficials.

Amb l'escrutini per sobre del 98%, el candidat demòcrata, Joe Biden, s'imposa de moment a Geòrgia amb un marge d'uns 14.000 vots (o de 0,29 punts percentuals) sobre Donald Trump. Segons la normativa d'aquest estat, un candidat té dret a reclamar un segon recompte si la diferència és de menys de mig punt, i aquest dimarts l'equip de campanya del candidat republicà ho va sol·licitar.

En qualsevol cas, fins i tot si l'actual president aconsegueix capgirar el resultat en aquest estat i adjudicar-se els seus 16 vots electorals, no en tindria prou per continuar quatre anys més a la Casa Blanca, ja que Biden va superar els 270 vots electorals necessaris per guanyar les eleccions sense comptar els delegats de Geòrgia.

Tot i que la llei preveu que el segon recompte es faci per ordinador, Raffensperger ha autoritzat que sigui manual, tal com demanava Trump.

Dilluns, els dos senadors de Geòrgia, tots dos republicans, havien demanat la dimissió de Raffensperger acusant-lo (sense cap prova) de "mala gestió i falta de transparència" en el recompte de les eleccions al Senat, on tots dos es juguen la continuïtat. Tots dos escons (claus per determinar quin partit obté la majoria a la cambra alta) es dirimiran el 5 de gener en una segona volta, tal com preveuen les lleis de Geòrgia si en la primera votació cap dels candidats obté el 50% dels suports. La decisió de repetir el recompte de vots manualment, però, només afecta les eleccions presidencials, i no les del Senat.

Recurs a Michigan

Passi el que passi a Geòrgia, Donald Trump (que aquest dimecres s'ha adjudicat els tres vots electorals d'Alaska, tal com es preveia) no en tindrà prou per continuar a la Casa Blanca. Per això, el president, que continua negant-se a reconèixer la derrota davant de Biden, ha presentat aquest dimecres un nou recurs per impugnar, en aquest cas, els resultats a l'estat de Michigan, on el candidat demòcrata va guanyar per una diferència de gairebé 150.000 vots, després d'eixugar gràcies al vot per correu l'avantatge que havia aconseguit inicialment Trump.

Amb aquesta demanda, la tercera que l'equip del president en funcions presenta en aquest estat, Trump pretén impedir que les autoritats de Michigan certifiquin el resultat dels comicis, al·legant novament que hi va haver frau. "Això no canvia la veritat: les eleccions de Michigan es van celebrar amb justícia, seguretat i transparència, i els resultats són un reflex precís de la voluntat de la gent", ha assegurat Jake Rollow, portaveu del departament d'Estat de Michigan, que ha acusat la campanya de Trump de promoure falses denúncies que pretenen erosionar la confiança dels ciutadans en els comicis.

Les dues demandes anteriors de Trump en aquest estat han sigut desestimades per la justícia, igual que les que ha presentat a Pennsilvània, Geòrgia, Nevada i Arizona.

Creix l'avantatge de Biden

Mentrestant, el recompte de vots continua encara obert a la majoria dels estats i l'avantatge de Joe Biden en el vot popular no para de créixer. A hores d'ara, el president electe supera els 77,4 milions de vots, mentre que Trump se situa en els 72,3 milions. L'avantatge a favor de Biden, doncs, és de més de cinc milions de sufragis. En percentatge, el demòcrata supera la barrera del 50%, i la diferència és de més de tres punts: 50,8% per a Biden i 47,4% per al candidat republicà. Una enquesta de Reuters i Ipsos feta pública aquest dimarts a la nit indica que un 80% dels nord-americans (i més de la meitat dels votants republicans) consideren que Biden va guanyar les eleccions.

Tot i així, Biden i el seu equip de transició encara no han tingut accés als 6,6 milions de dòlars del pressupost federal que els corresponen per preparar el traspàs de poders amb l'administració sortint, perquè la funcionària responsable de l'Administració de Serveis Generals, Emily Murphy (nomenada per Trump el 2017) es continua negant a signar el document que ho hauria de permetre. Biden té previst reunir-se aquest dimecres amb el seu equip, en el qual, segons informa Reuters, hi ha experts en finances, comerç i regulació bancària, tant de l'establishment del Partit Demòcrata com de l'ala més progressista del partit.

Trump, per la seva banda, ha fet aquest dimecres la seva primera aparició pública des que dissabte es va confirmar la victòria de Biden a les eleccions. Ha sigut amb motiu del Dia dels Veterans, i ha consistit en una visita al cementiri nacional d'Arlington (Virgínia), on ha dipositat una corona de flors a tomba del soldat desconegut.

A guy named Al Schmidt, a Philadelphia Commissioner and so-called Republican (RINO), is being used big time by the Fake News Media to explain how honest things were with respect to the Election in Philadelphia. He refuses to look at a mountain of corruption & dishonesty. We win! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2020

Amb tot, les seves valoracions sobre les eleccions es continuen concentrant a Twitter, on avui ha parlat d'una "muntanya de corrupció i deshonestedat" a Pennsilvània, en una piulada que acabava dient "Guanyem!" i que la xarxa social ha marcat, una altra vegada, com a possible contingut enganyós.