Biden demana calma, assegura que és comptaran "tots els vots" i diu que la seva victòria és "clara"

El candidat demòcrata a la presidència dels Estats Units, Joe Biden, ha assegurat en un discurs aquesta matinada de dissabte, hora catalana, que els números són "clars" i que està camí de guanyar l'elecció presidencial, però ha demanat calma i confiança en la democràcia als seus votants fins que acabi el recompte de vots. "Guanyarem aquesta cursa amb el suport de gran part de la la nació", ha afirmat Biden en un discurs curt des del Chase Center de Wilmington, a Delaware, on resideix.

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Biden ha demanat confiança en el procés electoral del recompte i ha incidit en que "la democràcia funciona". El candidat demòcrata ha posat èmfasi en la importància que es "comptin tots els vots" i ha assenyalat que no permetrà que es deixin de comptar, com pretén la campanya de Trump en alguns estats disputats en què ha presentat demandes.

El demòcrata, acompanyat a l'estrada per la candidata a la vicepresidència, Kamala Harris, s'ha presentat com el futur president de la conciliació i la unió de tots els nord-americans. En un to calmat i fins i tot gairebé filosòfic, ha llançat un missatge de comunió de tots els nord-americans i ha afirmat que "no hi ha temps per perdre" en un país polaritzat, amb problemes urgents de resoldre com l'avenç del covid-19, el deteriorament de l'economia, la injustícia racial i la crisi climàtica.

"El nostre viatge és cap a una unió més perfecta, i continuem movent-nos en aquesta direcció. Els Estats Units tenim diferents punts de vista i desacords forts, i això està bé; els grans desacords són inevitables i en democràcia els desacords són sans", ha dit Biden, amb veu tranquil·litzadora, a l'inici del seu discurs.

Malgrat aquest to completament diferent al que va utilitzar la matinada de dijous Trump, el que va ser vicepresident de Barack Obama (2009-2017) ha llançat un dard al seu rival republicà als comicis.

"El propòsit de la nostra política no és una guerra implacable sense fi, no. El propòsit de la nostra política, la feina de la nació, no és encoratjar les flames del conflicte per resoldre els problemes".

"Tots els vots es comptaran"

D'aquesta manera, Biden s'ha encarat a Trump, després que en el seu últim discurs el republicà ataqués els fonaments de la democràcia nord-americana en qüestionar la integritat de tot el procés electoral, dubtant, sense proves, de la legitimitat de milions de vots emesos per correu, i acusant el seu adversari d'intentar robar les eleccions.

Des d'un Chase Center sense públic, a causa de la pandèmia, Biden ha contrarestat el discurs triomfalista llançat per Trump -malgrat anar darrere en el còmput global, i mentre la seva campanya lliura litigis en diversos estats clau- i ha avisat que tots els sufragis es tindran en compte. "Vostès saben que demostrarem de nou el que hem demostrat durant 244 anys en aquest país, que la democràcia funciona. El seu vot es comptarà. M'és igual que intenten evitar-ho. No deixaré que passi, s'escoltarà la gent ", ha assegurat.

Biden ha pronunciat aquest discurs quan lidera l'escrutini en els estats clau de Pennsilvània, Geòrgia, Arizona i Nevada, encara que amb marges estrets respecte de Trump.

L'anunci del seu discurs havia despertat una gran expectació al llarg del dia, aquest divendres, ja que davant l'avanç de l'escrutini a Pennsilvània, la seva compareixença havia desfermat tot tipus de conjectures als mitjans sobre si sortiria a proclamar-se guanyador.

Biden s'ha acomiadat dels seus votants assegurant que espera poder-se dirigir a ells aquest dissatbe de nou.