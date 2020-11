Trump i el lent recompte sotmeten els EUA a una doble agonia

Llevat que Donald Trump sigui capaç de provar una conspiració de dimensions còsmiques, el que queda és una tensa espera fins que acabi el recompte i es certifiquin els resultats que li donaran a Joe Biden la presidència. En aquest escenari, el mandatari actua com un animal ferit, que és quan són més perillosos. Políticament l’hi està anant la vida. Les seves opcions de mantenir-se quatre anys més al capdavant dels Estats Units són marginals. Depenen de tantes caramboles que ni tan sols un any tan impredictible i donat a les taquicàrdies com el 2020 sembla estar en disposició de concedir-li.

Més important que la seva sort política és que les ferides del president corren el risc d’infectar l’estructura institucional nord-americana i, per tant, corroir encara més la convivència ciutadana en un país que les urnes han dibuixat, un cop més, dividit en dues meitats. A aquestes altures de la seva presidència, a la qual encara li queden almenys dos mesos i mig, a ningú li sorprèn que si ha d’arrossegar amb ell el país Trump no tingui escrúpols en fer-ho.

El president s’ha aferrat a una mena de profecia autocomplerta per clamar l’existència d’un frau electoral de dimensions colossals que només ell i els seus més fidels escuders diuen haver vist. Va carregar durant mesos contra el vot per correu i ara el recompte d’aquestes paperetes no només està enterrant les seves opcions de revalidar el seu mandat sinó que està prolongant fins a l’infinit la resolució dels comicis amb el seu lentíssim degoteig de dades.

No només és culpa de la pandèmia, que ha disparat el vot anticipat fins a doblar el del 2016, sinó també dels republicans, que van lluitar i van bloquejar amb èxit en diversos estats la possibilitat que el recompte d’aquests sufragis pogués començar abans del dia de les eleccions. L’agonia promoguda per ells mateixos els ha portat a veure com dies després de la nit electoral Biden s’imposava en els estats clau. Per això Trump insistia que s’aturés el recompte.

El president va fer públic ahir un comunicat que deia: “Mai deixaré de lluitar per vosaltres i per la nostra nació”. Aquesta lluita, segons Trump, és “per la integritat de tot el nostre procés electoral”, procés en què “s’han de comptar tots els vots legals”, mentre que “els il·legals no haurien de ser recomptats”. Una obvietat revestida de lluita èpica contra un suposat frau al qual, aquest cop, no va fer referència. Tot el contrari que en la seva única intervenció pública des de les eleccions divendres a la matinada, en la qual el republicà va denunciar, sense proves, una conspiració demòcrata per “robar” les eleccions.

Donald Trump, que no va acceptar preguntes, va assegurar haver sentit “històries de terror” que garanteixen que hi haurà “molt de litigi” postelectoral fonamentat en “moltes evidències”. Si les tenia, se les va guardar, perquè no va mostrar-ne cap. De tot el que va dir, potser el “Bona nit” amb el qual va obrir la seva compareixença va ser l’únic que va semblar tenir relació amb els fets. Era negra nit a Washington quan Trump va passar a relatar la seva llista de greuges, plena de falsedats i distorsions de la realitat. Va començar asseverant que “si es compten els vots legals, he guanyat fàcilment”. Es va acomiadar lamentant que “hi ha hagut molts tripijocs”. Els vots legalment recomptats li donen una àmplia victòria a Joe Biden. Els múltiples tripijocs dels quals va parlar Trump formen part, a falta de proves, del relat d’una probable derrota no assumida.

“Conspiració demòcrata”

Les al·legacions de Donald Trump tenen tan poc fonament que fins i tot alguns periodistes de Fox News, un dels canals més lleials al president, pressionaven ahir la presidenta del Partit Republicà, Ronna McDaniel, per fer-li veure la diferència entre el significat de la paraula frau i els fets que denuncia el president. “Una cosa és demanar eleccions netes i una altra parlar de frau”, li va aclarir el periodista Bret Baier. Pressionada sobre l’existència de proves que avalin la seva retòrica, McDaniel va demanar “paciència” per poder provar “moltes irregularitats”.

En la seva intervenció pública, Donald Trump va arribar a suggerir que els demòcrates “troben” vots quan els cal. Una gravíssima acusació que va tractar d’enquadrar en una conspiració de la qual formarien part els mitjans de comunicació, les tecnològiques i les empreses d’enquestes, que estarien al servei d’un Partit Demòcrata que controla la situació fins i tot on no té el control. Fins i tot sobre Geòrgia -estat històricament republicà que, al tancament d’aquesta edició, liderava Joe Biden per 1.564 vots- Trump va dir que “l’aparell de les eleccions està dirigit per demòcrates”. El cert, però, és que tant el governador de Geòrgia com el secretari d’Estat són republicans.