L''Església' de Steve Bannon

Steve Bannon, l'exestratega del president dels Estats Units, Donald Trump, continua la seva campanya per crear un front populista i ultradretà a Europa, i ho fa aliant-se amb l'Església catòlica conservadora. La iniciativa prendrà forma en un antic monestir a Itàlia, que serà la seu de l'acadèmia des d'on es defensarà "el concepte d'Occident i especialment el de l'Occident de base judeocristiana", explica en una entrevista amb Efe Benjamin Harnwell, fundador i president de l'Institut Catòlic Dignitatis Humanae amb qui fundarà l'acadèmia.

Harnwell explica que la funció del seu institut és ser "un instrument per ajudar els polítics cristians a ser plenament cristians en el treball públic". I ara s'ha fet un pas més, com la creació d'aquesta acadèmia per formar noves generacions. En el pla d'estudis de l'acadèmia col·laboraran tant Bannon com el cardenal nord-americà Raymond Leo Burke, conegut per ser cap del corrent conservador contra el papa Francesc i al qual fins i tot ha acusat d'haver comès heretgies.

Aquest nou centre acadèmic estarà dedicat als joves per promoure "els fonaments judeocristians de la civilització occidental i el reconeixement que l'home està fet a imatge i semblança de Déu", destaca l'expolític britànic.

Per això, s'ha adquirit la concessió d'un lloc d'excepció: l'espectacular cartoixa de Trisulti, on Bannon i els seus aliats catòlics posaran en marxa el seu laboratori d'idees. Aquest monestir, construït el 1204 i inaugurat pel papa Innocenci III, es troba aïllat al cim d'una muntanya al poble de Collepardo, a uns 130 quilòmetres al sud-est de Roma.

"L'Acadèmia de l'Occident Judeocristià començarà a funcionar l'any que ve amb quatre cursos que duraran dues setmanes. Cada curs valdrà 1 crèdit al nivell de màster universitari. S'impartirà filosofia, teologia, economia i història", explica Harnwell, que, preguntat sobre què poden aportar dos nord-americans com Bannon i el cardenal Burke sobre els valors catòlics d'Europa, assegura que "europeus i nord-americans viuen sota el gran paraigua d'Occident" i de la seva necessitat de defensar-lo.

Ni Harnwell ni Bannon no amaguen les seves simpaties per l'ultraconservador ministre d'Interior italià, Matteo Salvini, que ha confirmat que la seva Lliga Nord formarà part de l'organització de Bannon, El Moviment, amb la qual el nord-americà espera aglutinar totes les forces conservadores per controlar el Parlament Europeu en les pròximes eleccions.

Temes com la dura postura de les forces populistes europees contra la immigració no xoquen amb el missatge d'acollida de l'Església catòlica, assenyala Harnwell. "La qüestió és buscar l'equilibri just. Hem d'acollir els immigrants, però també defensar els nostres treballadors, que són importants i també són vulnerables", declara abans d'assegurar que "no cal témer res sobre aquests nous partits polítics, que lluiten contra l'establishment i defensen els treballadors europeus".