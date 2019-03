El fiscal especial nord-americà de la trama russa presenta el seu informe després de dos anys d'investigacions

El fiscal especial sobre la trama russa, Robert Mueller, ha lliurat aquest divendres el seu informe al secretari de Justícia dels Estats Units, William Barr, després de gairebé dos anys d'investigar els presumptes vincles entre Rússia i l'equip de campanya que va portar Trump a guanyar les eleccions del 2016.

Mueller va començar el maig del 2017 la investigació, que també ha examinat les finances de Trump i la possibilitat que el president hagi obstaculitzat la justícia, i hi ha imputat 34 persones, inclosos sis exassessors del dirigent nord-americà.

La decisió de publicar o no l'informe dependrà de Barr, que ha confirmat que ha rebut l'esperat document en una carta enviada als líders dels comitès judicials de la Cambra de Representants i el Senat dels Estats Units.

"[Mueller] ha acabat la investigació sobre la interferència russa en les eleccions del 2016 i sobre temes relacionats", diu Barr a l'escrit. El secretari de Justícia assegura que està "revisant l'informe" i que espera poder "comunicar [als legisladors] les principals conclusions del fiscal especial aquest cap de setmana".

"Estic compromès amb la màxima transparència possible, i els mantindré informats respecte a l'estat de la meva revisió", ha indicat Barr, que fa un mes que ocupa el càrrec. La Casa Blanca s'ha limitat a dir que esperava que el procediment "segueixi el seu curs".

The next steps are up to Attorney General Barr, and we look forward to the process taking its course. The White House has not received or been briefed on the Special Counsel’s report.