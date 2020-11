A quina hora tanquen els col·legis electorals dels Estats Units?

La nit electoral als Estats Units es preveu llarga (tant, que probablement no serà una nit electoral sinó una setmana o uns mesos electorals). Però, ¿a partir de quina hora començarà a haver-hi resultats?

Els Estats Units estan dividits en sis fusos horaris diferents, i a més a cada estat l'horari dels punts de votació canvia. Això dona lloc a una gran variabilitat d'horaris: els primers col·legis electorals tancaran a la mitjanit (hora catalana), però els últims continuaran oberts fins a les 7 h. La gran majoria, però, abaixaran la persiana entre les 2 h i les 3 h.

Curiosament, els primers punts de votació que tanquen corresponen a dos estats situats al centre del territori nord-americà, Indiana i Kentucky. Tot i així, es tracta de part dels col·legis d'aquests dos estats, ja que la resta continuaran oberts encara una hora més.

A partir de la una de la matinada poden començar a arribar les primeres xifres significatives. A aquella hora començarà el recompte en dos dels estats considerats clau: Geòrgia (que atorga 16 vots electorals) i, parcialment, Florida (29). Carolina del Sud, Virgínia, Vermont i alguns col·legis de Nou Hampshire també tancaran en aquell moment. Mitja hora més tard s'hi sumaran dos estats més on hi ha posades moltes mirades: Ohio (amb 18 vots electorals) i Carolina del Nord (15), a més de Virgínia de l'Oest.

L'escrutini s'accelera

A partir de les 2 h, l'escrutini començarà a avançar molt més ràpidament, amb 17 estats que posaran el punt final a les votacions i cinc més on ho faran part dels col·legis. Entre els locals que abaixaran la persana a aquesta hora hi ha els d'estat clau com Pennsilvània (20 vots electorals) i bona part de Michigan (16) i Texas (38). També tancaran els últims punts de votació de Florida, així com els de bona part de la Costa Est (Maine, la resta de Nou Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Nova Jersey, Delaware, Maryland i Washington DC), que haurien de ser per a Biden, i el centre del país (Alabama, Mississipí, Tennessee, Illinois, Missouri i Oklahoma), on, amb l'excepció d'Illinois, s'imposarà Trump. El candidat republicà també hauria de guanyar còmodament a Arkansas, que tanca a les 2.30 h.

A les 3 h també es clausuraran una gran quantitat de col·legis, entre els quals destaquen la resta de Texas i Michigan. Arizona, Minnesota i Wisconsin són altres estats que tanquen a aquesta hora i que poden generar cert interès. En canvi, a Nova York i Nou Mèxic la victòria de Biden sembla assegurada, igual que la de Trump a Dakota del Nord, Dakota del Sud, Wyoming, Colorado, Nebraska, Kansas i Louisiana.

A partir d'aquí, ja estarà gairebé tot dat i beneït. A les 4 h, l'interès se centrarà sobretot en Iowa i els seus sis vots electorals, tot i que també tancaran Montana, Nevada, Utah i part d'Idaho. La resta d'aquest estat, igual que els tres de la Costa Oest (Washington, Oregon i Califòrnia), tancarà els col·legis a les 5 h. Les eleccions, però, encara no s'hauran acabat: a Hawaii es podrà votar fins a les 6 h, igual que a la major part d'Alaska, però els últims col·legis d'aquest estat continuaran oberts fins a les 7 h.

Un recompte complicat

De tota manera, els resultats que es donin a conèixer a mesura que vagin tancant els col·legis poden estar lluny del recompte definitiu, ja que molts estats deixaran per al final l'escrutini del vot anticipat (que ha arribat a una xifra rècord de més de 100 milions de paperetes). En part dels estats (inclosos alguns dels més determinants) s'acceptaran els vots per correu que arribin fins divendres, la qual cosa podria endarrerir encara més la proclamació del guanyador.