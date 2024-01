Trump s'imposa a Nou Hampshire, però s'enfada perquè Haley no es dona per vençuda

BarcelonaNo hi ha hagut sorpresa: l'expresident Donald Trump ha guanyat les primàries a l'estat de Nou Hampshire, les segones de la cursa republicana cap a la Casa Blanca. Però en el seu discurs de victòria i posteriorment, Trump estava clarament empipat. L'expresident volia que la seva victòria esclafés definitivament tota l'oposició, però encara hi ha una rival que li presenta batalla, Nikki Haley. Donald s'ha endut el 54,5% dels vots i Haley el 43,3%. Onze punts de diferència que poden semblar molts, sobretot en un estat on el perfil de votant és més moderat que el d'Iowa –més pròxim a Haley–, però que no deixen la campanya de l'exambaixadora dels Estats Units a l'ONU tan tocada com Trump hauria volgut.

La retirada del governador de Florida, Ron DeSantis, diumenge passat havia d'afavorir clarament Trump, el seu pare polític, amb un transvasament directe de vots. "DeSantis és una altra versió de Trump, més jove però amb el mateix tipus de votant. Per això es pensava que l'impacte de la seva retirada seria més negatiu per a Haley, però la candidata ha mantingut un segon lloc força millor del que s'esperava i això la legitima del tot per continuar en la cursa, almenys fins a les primàries de Carolina del Sud i el Superdimarts", considera Carlota García Encina, especialista en els EUA al Real Instituto Elcano.

Carolina del Sud serà la veritable prova de foc per a Haley perquè és el seu estat natal i del qual ha estat governadora, però alhora és un estat on Trump té molts seguidors. Una derrota contra el magnat seria molt dolorosa i li podria fer replantejar la candidatura. Però, segons García Encina, fins i tot així no estaria tot sentenciat. "Dels catorze estats que voten en el Superdimarts, n'hi ha onze que ho fan amb primàries obertes, és a dir, que hi voten també els independents i els moderats. I, tal com hem vist a Nou Hampshire, independents i moderats són els que voten Haley", diu l'analista.

Certament, amb Iowa i Nou Hampshire només han votat menys de l'1% del total: només s'han assignat 62 delegats d'un total de 2.429. Però el pes d'aquests dos estats és simbòlic i també històric: en els últims cinquanta anys, tots els candidats que han guanyat a Iowa i Nou Hampshire han estat nomenats candidats a la presidència.

Però Haley ja ha dit que no pensa tirar la tovallola i aquest mateix dimecres ha llançat dos nous anuncis de campanya a Carolina del Sud, que celebrarà les primàries decisives el 24 de febrer. Una determinació que no ha agradat gens a Trump, que ha mostrat l'enuig perquè Haley no s'ha retirat: "Ha fet un discurs com si hagués guanyat i ha perdut: ha tingut una nit molt dolenta". El president Joe Biden, que com estava previst ha guanyat les primàries demòcrates al mateix estat, ja ha anunciat que es prepara per a un duel amb Trump el 5 de novembre.

Nou Hampshire és un dels estats on Haley tenia millors expectatives, perquè és relativament moderat, té un 40% de votants indecisos, un alt percentatge de graduats universitaris (un dels segments on és més forta) i comptava amb el suport del governador, el republicà Chris Sununu. Per això Haley, que s'ha postulat des del principi com l'autèntica opció anti-Trump, ha abocat tots els esforços en aquest estat de majoria blanca, on ha organitzat més de quaranta actes electorals l'últim mes. Però també és un estat que ha votat per Trump tant el 2016 com el 2020.

La batalla entre Trump i Haley ha mobilitzat més votants que mai en unes primàries, siguin republicanes o demòcrates: més de 330.000 persones. Però ni tan sols una participació rècord li ha donat la victòria. De fet, els 166.000 vots que s'hi ha endut Trump són la xifra més alta que mai ha obtingut un candidat de qualsevol partit en aquest estat, superant l'anterior rècord que tenia Bernie Sanders, quan va derrotar Hillary Clinton en aquest estat amb 152.000 vots.

Biden també guanya

El Partit Demòcrata també ha celebrat primàries a Nou Hampshire, però descafeïnades, perquè a les paperetes no hi sortia el nom del principal aspirant, el president Joe Biden. Els votants de Biden havien d'escriure el seu nom a mà i això ha alentit el recompte. La formació volia que les primàries en aquest estat se celebressin el mateix dia que a Nevada, el 6 de febrer, però les autoritats de Nou Hampshire van voler mantenir la data per no perdre preeminència en la cursa electoral. Biden volia que els primers a votar fossin estats més diversos (amb menys proporció de població blanca) com Carolina del Sud (3 de febrer) i Nevada. Per això, aquest any el caucus demòcrata a Iowa no es va fer el 15 de gener, com el republicà, sinó que serà el Superdimarts (5 de març). Per això, el resultat no serà reconegut pel Comitè Nacional Demòcrata i, per tant, no tindrà valor.