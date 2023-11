Es desinfla el cas de corrupció que va fer dimitir el govern de Portugal

BarcelonaEl cas de suposada corrupció que la setmana passada va fer caure el govern de Portugal ha perdut força després que el jutge d'instrucció, Nuno Dias Costa, hagi descartat els càrrecs de corrupció i de malversació dels cinc detinguts, que van ser posats en llibertat aquest dilluns al vespre. El magistrat va considerar que les peticions de presó eren "clarament desproporcionades, sobretot tenint en compte la pena que previsiblement se'ls acabarà aplicant" als imputats, segons han informat mitjans locals. A més, en la seva resolució, el jutge assenyala que les sospites de la Fiscalia sobre les pressions exercides sobre el primer ministre, António Costa, estan poc fonamentades, segons el diari Público.

Costa va dimitir dimarts passat després que se sabés que està sent investigat en un possible cas de corrupció en la concessió de projectes d'explotació de liti i de producció d'hidrogen verd. Aquell dia, la policia va fer una quarantena d'escorcolls i va detenir cinc persones: el cap de gabinet d'António Costa, Vitor Escária –cessat el dia de la detenció– i l'advocat Diogo Lacerda, amic íntim del primer ministre, acusats de malversació i tràfic d'influència; els directius de l'empresa Start Campus Alfonso Salema i Rui Neves, acusats de corrompre l'alcalde de Sines, Nuno Mascarenhas, detingut també per sospites de corrupció i malversació.

El jutge instructor els va deixar en llibertat tots cinc amb mesures cautelars molt més suaus que les que demanava la Fiscalia, considerant que els fets presentats pel Ministeri Públic no indiquen, per ara, ni corrupció ni malversació, sinó que només veu indicis de tràfic d'influències. Amb tot, la decisió final la prendrà el Tribunal Suprem, també respecte a les sospites al voltant del primer ministre, investigat en un cas independent relacionat amb els mateixos negocis energètics.

El magistrat va imposar una fiança de 150.000 euros per a Lacerda, que té prohibit viatjar a l'estranger, igual que Escária, ja que considera que hi ha risc de fuga en tots dos casos. També ha ordenat a l'empresa Start Campus que dipositi 600.000 euros de fiança.

L'alcalde de Sines ha fet una declaració pública aquest dimarts, després de ser alliberat, i ha reafirmat la seva innocència. "La justícia ha parlat i ha decidit confirmar la meva innocència", ha subratllat.

L'anomenada operació Influencer també investiga el president de l'Agència Portuguesa de Medi Ambient (APA), Nuno Lacasta; l'advocat i exportaveu del Partit Socialista João Tiago Silveira, i el ministre d'Infraestructures, João Galamba, que va presentar la seva dimissió aquest dilluns. La Fiscalia investiga, en concret, les concessions d'explotació de liti a les mines de Montalegre i Boticas, al nord del país; un projecte de producció d'energia a partir d'hidrogen a Sines –que mai es va materialitzar–, i un altre projecte en aquesta mateixa ciutat per a la construcció d'un centre de dades per part de l'empresa Start Campus.

Errors en la investigació

A part de la resolució del jutge instructor, els últims dies mitjans portuguesos han informat d'errors en la investigació de la Fiscalia. Segons la CNN Portugal, el Ministeri Públic va cometre un error en la transcripció d'una escolta telefònica entre el consultor Diogo Lacerda i Alfonso Salema, administrador de Start Campus. La Fiscalia va apuntar que Lacerda pretenia influir sobre António Costa, referint-se al primer ministre, mentre que en realitat l'advocat es referia a António Costa Silva, ministre d'Economia. Durant els interrogatoris judicials dels acusats detinguts, la Fiscalia va acabar reconeixent que l'escolta esmentada estava mal transcrita, segons fonts vinculades a la defensa.