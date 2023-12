Un regidor detona diverses granades durant una reunió en un ajuntament d'Ucraïna

BarcelonaUn regidor del poble de Keretski, a la regió de Zakarpattia, a l'oest d'Ucraïna, ha fet detonar diverses granades durant una reunió de l'equip de govern municipal aquest divendres al matí. Ha ferit vint-i-sis persones, sis de les quals estan estat greu, segons ha declarat la policia a l'aplicació de missatgeria Telegram.

La reunió s'estava retransmetent en directe per Facebook quan hi ha hagut les explosions, que han quedat gravades. Al vídeo es veu el moment en el qual l'home entra a la sala, mentre diversos polítics debatien. Es queda plantat al costat de la porta i, aproximadament trenta segons després, llança a terra els explosius, que esclaten. A partir d'aquí, les imatges només mostren fum i flames i se senten crits de la gent. Encara no se sap quantes granades s'han detonat ni el mòbil de l'acció.

BREAKING: UKRAINE DEPUTY DETONATES GRENADE IN COUNCIL MEETING | 1 DEAD, 26 INJURED https://t.co/ZrNOHZgIzj — Win Smart, CFA (@WinfieldSmart) 15 de diciembre de 2023

En una primera declaració la policia ha afirmat que el regidor havia mort, però més tard ha comunicat que els serveis mèdics estaven portant a terme mesures de reanimació.

Els incidents amb explosius a Ucraïna són recurrents d'ençà que va començar la guerra amb Rússia el febrer del 2022. Tot i això, no hi ha cap evidència que l'atac estigui relacionat amb el conflicte.