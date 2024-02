Zelenski admet que està considerant canvis en el "lideratge del país"

Ja fa dies que tots els rumors apunten que el president ucrainès, Volodímir Zelenski, vol cessar el comandant en cap del seu exèrcit, Valeri Zalujni. L'estancament en el camp de batalla i el fracàs de la tan esperada contraofensiva han esgotat la paciència del líder ucraïnès. Ara ja ho admet sense embuts: en una entrevista a la cadena de televisió italiana RAI, quan li van preguntar si tenia previst substituir el comandant en cap de les seves forces armades, va respondre que, efectivament, està "reflexionant" rellevar "una sèrie de dirigents de l'estat". Aquest matí el president Zelenski s'ha reunit a la regió de Dnipropetrovsk amb militars de la força aèria ucraïnesa, suposadament per condecorar els integrants dels grups mòbils que abaten míssils i drons russos que s'entrenen a la zona.

Ucraïna no està passant per un bon moment. Tot i el recent desbloqueig de l'enviament d'un paquet d'ajuda de la Unió Europea (després que l'Hongria de Viktor Orbán aixequés el veto), fa mesos que Kíiv no es pot penjar cap medalla militar. Més aviat al contrari, les ciutats ucraïneses estan sent víctimes de nombrosos atacs que a més dels danys materials estan deixant la moral del país tocada. En aquest context, Zelenski es planteja reestructurar la cúpula de dirigents del país, i el general Zalujni té tots els números per encapçalar la llista de destitucions.

Segons va dir Zelenski a la televisió italiana, està en joc "qui ha de guiar Ucraïna". Per això "cal un nou inici", va reconèixer, "un recanvi d'una sèrie de dirigents de l'estat, no només d'un sector com el militar". "Estic reflexionant sobre aquest recanvi [el de Zalujni], però no es tracta de substituir una sola persona i seguir. És una qüestió que té a veure amb tot el grup dirigent del país, que és gran i complex”, va admetre.

Tot i ser el símbol de les primeres victòries militars al país, Zalujni no ha tingut pèls a la llengua a l'hora d'admetre les dificultats que està tenint el seu exèrcit per trencar les línies de defensa russes. En una entrevista al The Economist que es va publicar el novembre del 2023, va donar per amortitzada la contraofensiva ucraïnesa de l'estiu i va admetre que "la guerra estàtica, de desgast, beneficiaria Rússia" a reconstruir el seu poder militar. Unes paraules que van ser l'origen de les desavinences amb Zelenski i que haurien pogut actuar com a accelerador per a la possible destitució del general. Anteriorment ja havien xocat per desacords sobre la mobilització de soldats. Zalujni volia mobilitzar-ne 500.000, una xifra que Zelenski considera inviable a causa de l'escassetat de material i els potencials problemes a l'hora de fer el reclutament.

Zalujni és una figura molt popular a Ucraïna. Segons sondejos publicats a finals de l'any passat, compta amb la confiança del 88% dels ucraïnesos, mentre que la taxa de popularitat de Zelenski en el moment del sondeig era del 62%. Aquest suport també es manifesta entre l'exèrcit, cosa que fa témer a diversos analistes que el seu cessament provoqui reaccions negatives entre l'opinió pública ucraïnesa. Però el de Zaujni podria no ser l'únic canvi que preveu fer Kíiv. Segons publica el diari Ukrainska Pravda citant fonts de l'exèrcit i la presidència, Zelenski també es planteja destituir del seu càrrec el cap de l'estat major, Serguí Xaptala.

A l'entrevista amb la RAI, Zelenski es va negar a assumir que la contraofensiva havia estat un fracàs, perquè, segons va dir, al mar "ha donat resultats positius", cosa que ha fet minvar el domini de Rússia al mar Negre. Però sí que va admetre que sobre el terreny "hi ha un estancament". Gairebé dos anys després de la invasió de Rússia, el 36% del territori ucraïnès segueix sota ocupació, però Zelenski va afirmar que "l'exèrcit rus no aconsegueix avançar de manera significativa".