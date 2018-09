La fam creix al món i una de cada 9 persones passa gana

En només tres anys la lluita contra la fam al món ha tornat a les fronteres de principis de la dècada i s'allunya un pas més d'aconseguir el somni de l'eliminació completa al 2030. Per tercer any consecutiu, al 2017 el nombre de persones que passaven gana va augmentar i la xifra se situava en 821 milions. Una de cada nou persones no tenen garantit l'aliment en un planeta amb prou menjar però amb greus deficiències de distribució que fan que, sense sortir de casa, als països desenvolupats es llencin tones d'aliments però que també hi hagi bosses de fam.

El canvi climàtic que afecta directament les collites és, en part, el gran responsable d'un problema que la humanitat és incapaç de resoldre, i que està íntimament lligat amb les desigualtats econòmiques i socials creixents a tot el planeta. Altres factors que hi impacten són la violència, les guerres i altres conflictes que forcen els camperols a abandonar el camp i milions de persones a fugir de casa. Els desplaçats i refugiats són uns dels col·lectius més vulnerables, així com els residents en països amb una economia de subsistència concentrada bàsicament en l'agricultura.

La FAO, l'agència per als aliments, i quatre organismes de l'ONU més han presentat el seu últim informe de la salut de la seguretat alimentària, l'expressió mediàtica de la fam, i que constata que des del 2015 hi ha hagut un augment progressiu i constant de les persones subalimentades, que de manera crònica no tenen aliments. En un any, entre el 2016 i el 2017, hi ha 17 milions de persones més que no tenen accés a menjar regularment.

L'informe, que es publica cada dos anys, ha de servir de toc d'atenció perquè el comportament dels últims anys no es converteixi en tendència, i de fet la FAO manté la previsió de Pobresa Zero.

La fam per regions

L'informe 'La seguretat alimentària i la nutrició al món' revela que l'Àfrica continua sent la gran assignatura pendent per acabar amb la falta d'aliments, i és aquí on el manteniment del fenomen és més gran. Concretament, dos de cada deu habitants, 256 milions de persones, hi passen fam.

Però és la regió més preocupant és l'Amèrica Llatina, on la desacceleració econòmica i la crisi de refugiats de Veneçuela fugint cap a països veïns ha fet créixer un 6% la xifra de gent que passa gana, cosa que equival a 39 milions de persones.

Amb tot, és l'Àsia el continent que encapçala les xifres absolutes, amb 515 milions de persones que passen fam, el 11,4% de la població, que també ha alentit la reducció que hi havia hagut fins al 2015.

L'informe també recull els efectes sobre la salut d'una mala alimentació: 151 milions de nens de menys de cinc anys continuen patint retards en el creixement, tot i que la taxa va baixar del 25% el 2012 al 22% el 2017. Pel que fa a les diferents formes de malnutrició, coexistents en nombrosos països, més de 50 milions de nens tenen un pes massa baix per la seva alçada i 38 milions més pateixen sobrepès. L'obesitat en adults continua agreujant-se i afectava el 2016 un de cada vuit adults, és a dir, més de 672 milions de persones.