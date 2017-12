Una activista de Femen intenta emportar-se el nen Jesús del pessebre del Vaticà

Una activista del grup feminista Femen ha estat detinguda avui quan intentava emportar-se la figura del nen Jesús del pessebre instal·lat a la plaça de Sant Pere del Vaticà. La dona, de 24 anys i de nacionalitat ucraïnesa, ha estat detinguda per la Gendarmeria vaticana i la policia italiana per actes obscens en lloc públic, lesions a oficials i intent de robatori.

Els fets ha tingut lloc el matí quan una dona que es trobava a prop del pessebre col·locat a la plaça de Sant Pere s'ha tret l'abric i, amb el pit descobert, s'ha abalançat cap a la figura del nen Jesús cridant en anglès: "God is woman "(Déu és dona). La policia italiana i un membre de la Gendarmeria han saltat la tanca del pessebre en el moment que la dona agafava la figura, tal i com es pot veure en el vídeo, difós per la cadena RT. Una dona que l'acompanyava també ha estat detinguda.

La d'aquest any és la segona vegada que activistes de Femen actuen en el pessebre del Vaticà. L'any 2014, també el dia de Nadal, una altra activista del grup va intentar robar la figura del nen Jesús i també va ser detinguda i posteriorment posada en llibertat amb càrrecs.