La fiscalia imputa Macri i part del seu govern per l'acord amb l'FMI

Un fiscal argentí ha imputat aquest dimecres el president Mauricio Macri i diversos membres del seu govern per "abús d'autoritat i violació del deure de funcionari públic", per no haver sotmès a debat parlamentari l'acord amb el Fons Monetari Internacional (FMI), que va sol·licitar que sigui paralitzat.

Jorge di Lello, que accepta així una denúncia presentada per membres del partit polític Unitat Popular, del Moviment Popular La Dignitat i l'Observatori del Dret a la Ciutat, ha enviat un requeriment a un jutge perquè iniciï formalment una investigació penal contra la cúpula del govern.

A més de Macri, el fiscal imputa el cap del gabinet, Marcos Peña; el ministre d'Economia, Nicolás Dujovne; el president del Banc Central, Luis Caputo, i "tots aquells que la investigació indiqui com a partícips o responsables".

Així mateix, exigeixen que cautelarment se suspengui l'execució de l'acord i que el govern s'abstingui de "futurs recessos o sol·licitud de fons" d'aquest pla i de l'ús dels fons de diners ja transferits", és a dir, uns 15.000 milions d'euros.

Partint d'això, Di Lello transmet al jutge que confia en el seu "elevat criteri" per decidir si correspon dictar aquestes mesures i així evitar els "perjudicis econòmics i socials" que els denunciants afirmen que comportarà l'execució del programa financer, o bé permetre que continuï el pla.