La fiscalia saudita demana pena de mort per al comando que va assassinar Khashoggi

El fiscal general de l'Aràbia Saudita, Saud al Moyeb, demanarà la pena de mort per a cinc homes detinguts acusats de l'assassinat al consolat de Turquia del periodista Jamal Khashoggi, però ha exculpat del crim el príncep hereu Mohammad bin Salman, de qui ha assegurat no estava al corrent del crim.

El fiscal acusa el subdirector dels serveis secrets del regne, Ahmad Asiry, d'organitzar l'operació, que tenia com a objectiu "retornar" Khashoggi, exiliat als Estats Units, a l'Aràbia Saudita, i ha afirmat que l'ordre de l'assassinat va sortir del cap de la delegació enviada a Turquia, el nom del qual no ha citat. Segons el seu relat, l'operació es va organitzar amb informacions facilitades per un "exconsultor", que va acusar el periodista de mantenir "relacions amb organitzacions estrangeres enemigues del regne".

Al Moyeb ha dit, en una roda de premsa, que el príncep es va assabentar del cas a través dels "informes falsos" que li van presentar els agents responsables de l'operació i "a través dels mitjans de comunicació".

La fiscalia ha presentat càrrecs contra 11 sospitosos de participar en l'operació i ha demanat la pena de mort per a cinc d'ells, que han confessat la seva participació en l'assassinat. El fiscal general ha ratificat la teoria que ja va expressar fa unes setmanes, en explicar que es va produir una "baralla" entre els agents i Khashoggi al consolat, i llavors, els sospitosos van subjectar el periodista i li van injectar una "dosi gran d'un somnífer", que li va produir la mort.

"Després d'assassinar-lo, els assassins van esquarterar el seu cos i el van portar fora del consolat", ha afirmat el fiscal general. Un dels còmplices va lliurar el cos del periodista a un "col·laborador turc", que es va desfer de les restes posteriorment.

El fiscal ha assegurat que s'ha fet un retrat robot d'aquest col·laborador, segons les descripcions de la persona que li va lliurar el cos, i ha fet arribar aquestes informacions a les autoritats turques. Segons el fiscal, l'Aràbia Saudita ha sol·licitat més informació a les autoritats turques per continuar les investigacions.

Entre altres detalls, l'Aràbia Saudita ha sol·licitat que Ankara li lliuri el telèfon mòbil de Khashoggi, els enregistraments d'àudio realitzats dins del consolat i les gravacions de vídeo fetes als voltants de l'edifici, així com els testimonis recollits per la policia turca.