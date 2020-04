França començarà l'11 de maig una desescalada per fases i per departaments

Cautela, molta cautela. França preveu que a partir de l’11 de maig es torni a recuperar la normalitat. Serà un procés en què la ciutadania haurà d’assumir que haurà “de conviure amb el virus”, ha explicat aquest dimarts el primer ministre, Édouard Philippe, davant l’Assemblea Nacional, que a causa de l’epidèmia ha comptat només amb 75 dels 577 diputats. Philippe ha detallat que la primera fase del desconfinament durarà fins a principis de juny i una segona “fins a l’estiu”. “Si els indicadors no són bons no desescalarem l’11 de maig i haurem de ser més estrictes”, ha advertit el primer ministre. Els grans eixos de les noves fases són tres: proves diagnòstiques, aïllar malalts i mesures territorialitzades.

L’ús de mascareta serà obligatori als transports públics, que reforçaran l’oferta per tal de deixar més espais entre viatgers. L’objectiu del govern és ser capaços de fer cada setmana 700.000 proves diagnòstiques a casos sospitosos o contactes de persones contagiades perquè els positius guardin una quarantena de 14 dies, ja sigui a casa seva o en un dels serveis habilitats expressament. Els tests massius permetran revisar a cada moment l’estratègia i adaptar-la a cada territori en funció de la intensitat de la transmissió.

El dilluns 11 de maig, vuit setmanes després que es decretés el confinament, que ha permès sortides de lleure a tots els col·lectius, el país arrencarà la nova etapa en què amb moltes mesures de seguretat reprendran les classes les llars d’infants i les escoles de primàries però l’assistència serà voluntària. Les aules quedaran restringides a 10 alumnes per al primer grup i a cinc en el segon. Si la situació ho permet, els primers cursos de secundària tornaran a l’activitat el 18 de maig, també amb un aforament màxim de 15 estudiants per aula, i només en els departaments on la propagació del virus sigui “lenta”, ha matisat Philippe, que ha anunciat que serà a finals de maig quan es plantejarà l’opció de la tornada dels alumnes més grans en una data encara per determinar però que podria allargar-se fins a mitjans de juny.

Sense bars ni cinemes

En aquesta primera fase alçaran també la persiana els comerços i establiments no essencials que durant el confinament dur no han tingut activitat. Queden fora, però, els restaurants i els bars, que tampoc no saben quan reobriran els negocis perquè s’esperarà saber com evoluciona l’epidèmia abans de decidir-ho.

De la mateixa manera, només reobriran les biblioteques i petits museus, però també hauran d’esperar les sales de cinema, els teatres i els grans museus nacionals, i qualsevol esdeveniment amb més de 5.000 persones quedarà ajornat fins al setembre. De moment, només es permetrà aplegar grups de menys de 10 persones a l’exterior seguint el criteri de poder mantenir una distància mínima interpersonal que dificulti la transmissió. Esglésies, temples i mesquites tenen permís per obrir portes, però se’ls demana que fins al 2 de juny no organitzin cerimònies. Els cementiris sí que tornaran a obrir a partir de l’11 de maig, però també amb la restricció d’un màxim de 20 persones per funeral.

Trajectes de menys 100 quilòmetres

Els viatges queden limitats a trajectes inferiors a 100 quilòmetres de distància de la residència habitual, tret d’anar a visitar familiars o per atendre una urgència. Però la nova fase elimina els documents de declaració jurada de la necessitat de sortir de casa que encara es requereixen. Les platges també queden “inaccessibles” per al públic almenys fins a l’1 de juny, però l’obertura dels parcs i jardins serà una decisió que prendran els departaments.

2 de juny Començarà la segona fase, que permetrà l'obertura de parcs i de les platges, segons com evolucioni l'epidèmia

Philippe ha insistit unes quantes vegades en la seva intervenció que tot el pla de desconfinament quedarà sotmès a la capacitat de contenir la transmissió. El govern estableix un sistema que qualificarà els departaments en funció de quina és la transmissió del coronavirus i, a mode de semàfor, concedirà el color verd per a les regions que seguiran el calendari pactat perquè no hi ha cap repunt de contactes, i el vermell quan s'hagi de tornar a les mesures més estrictes. "Que ningú se’n refiï", diu el dirigent.