El govern francès endureix l'arsenal repressiu contra els 'armilles grogues'

Després de la recuperació de les mobilitzacions dels 'armilles grogues', dissabte passat i davant la perspectiva d'una nova convocatòria aquesta setmana, el govern francès enforteix el seu arsenal repressiu. "Els que qüestionen les institucions no tindran l'última paraula" va ser el missatge en horari de màxima audiència del primer ministre Eduard Philippe que dilluns va voler refermar l'autoritat de l'estat davant les protestes.

El govern té a punt una nova llei per sancionar la participació en protestes no autoritzades i per vetar manifestants amb dispositius policials semblants als que s'organitzen per impedir l'entrada als estadis de futbol de grups ultres. Els agitadors seran identificats i introduïts en una llista negra perquè se'ls negui l'accés a les manifestacions autoritzades. El moviment dels 'armilles grogues', que no té una estructura ni un lideratge, convoca les protestes a través de les xarxes socials sense comunicació a les autoritats i moltes s'organitzen de manera espontània. La nova llei es debatrà al febrer a l'Assemblea Nacional.

"Els encaputxats ara cometen una falta, però demà ha de ser un delicte. I han de ser els agitadors els que paguin les destrosses, no els contribuents. No podem permetre que alguns s'aprofitin d'aquestes manifestacions per descontrolar-se, cremar, destrossar. No tindran mai l'última paraula al nostre país", va declarar Philippe a TF1.

El primer ministre va explicar que dissabte vinent –el novè consecutiu de protestes del moviment que va començar rebutjant un increment d'impostos a la gasolina i s'ha convertit en una expressió de malestar generalitzat contra la precarització de la vida– es desplegaran 80.000 policies arreu del país per controlar les protestes, 5.000 dels quals a París. Fins ara hi ha hagut deu morts a les protestes, 5.339 detinguts i un miler de condemnats.