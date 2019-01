Aldarulls a França en un nou dissabte de protesta dels 'armilles grogues'

Per vuitè cap de setmana consecutiu, França ha tornat a viure aquest dissabte una jornada de protestes dels 'armilles grogues', que clamen contra la pujada dels preus i les taxes dels carburants. Els aldarulls i els enfrontaments amb la policia han tornar a marcar la jornada, especialment a París, on més de 100 persones han sigut detingudes.

Les manifestacions, que a part de París també han tingut lloc en les principals ciutats franceses, han servit per demostrar que el moviment continua tenint força. El ministre de l'Interior, Christophe Castaner, ha xifrat en 50.000 els manifestants que han sortit aquest dissabte al carrer.

El 29 de desembre passat, en l'anterior mobilització, la xifra va ser de 32.000. Això sí, res a veure amb les 280.000 persones que, segons les autoritats franceses, van mobilitzar-se el 17 de novembre passat, el punt àlgid de la protesta.

540x306 Un membre de les 'armilles grogues' oneja una bandera francesa durant les protestes d'aquest dissabte a París. / GONZALO FUENTES / REUTERS Un membre de les 'armilles grogues' oneja una bandera francesa durant les protestes d'aquest dissabte a París. / GONZALO FUENTES / REUTERS

En aquest sentit, Castaner, en declaracions al canal LCI, ha volgut minimitzar l'increment respecte a la setmana passada. "50.000 és una mica més d'una persona per municipi a França. Per tant, es veu que aquest moviment no és representatiu per al país", ha indicat.

Des de l'organització dels anomenats 'armilles grogues', en referència a la indumentària que els caracteritza, contradiuen aquestes paraules i asseguren que el moviment, a part de necessari, és representatiu del canvi que necessita França.

París, l'escenari més tens

A París, on segons informacions policials els 'armilles grogues' han reunit 3.500 persones, el dia ha començat sense incidents. A mitja tarda, però, alguns manifestants han provat de sortir del recorregut marcat i creuar el riu Sena per la passarel·la Léopold Sédar Senghor i les forces armades han utilitzat gasos lacrimògens i càrregues per impedir-ho.

540x306 Un manifestant salta sobre un cotxe en un carrer a París, un altre el colpeja amb una tanca. / GONZALO FUENTES / REUTERS Un manifestant salta sobre un cotxe en un carrer a París, un altre el colpeja amb una tanca. / GONZALO FUENTES / REUTERS

A partir d'aquí, alguns grups de manifestants han multiplicat els atacs contra els agents amb tot tipus de projectils, han cremat contenidors, motos i alguns vehicles –fins i tot han pres foc a un vaixell-restaurant– i han plantat barricades. A poc a poc els aldarulls s'han anat escapant per diversos districtes de la ciutat, on, malgrat la presència d'antidisturbis, més contenidors i vehicles han sigut cremats.

El portaveu del Govern, evacuat

Paral·lelament, un altre grup d''armilles grogues' ha assaltat el ministeri de Relacions amb el Parlament, on també han danyat alguns vehicles. En aquest edifici hi té el despatx el portaveu del Govern, Benjamin Griveaux, que ha hagut de ser evacuat juntament amb els seus col·laboradors per una sortida alternativa.

540x306 Vista panoràmica de la manifestació de les 'armilles grogues' d'aquest dissabte a París. / GONZALO FUENTES / REUTERS Vista panoràmica de la manifestació de les 'armilles grogues' d'aquest dissabte a París. / GONZALO FUENTES / REUTERS

Després de l'incident, el mateix Griveaux ha afirmat que no ha sigut un atac contra ell ni contra el seu edifici, sinó que es tracta d'un atac "contra la República i la democràcia per part d'uns rebels que tenen d'objectiu enderrocar el president Macron".

París no va ser l'únic escenari d'aquests episodis. A Bordeus van sortir al carrer 4.600 manifestants i hi va haver 12 detencions; a Tolosa hi va haver 2.000 manifestants i també barricades; a Lille, més de 1.000 persones i 42 arrestats.

Resposta de Macron

Per la seva banda, el president francès, Emmanuel Macron, no ha trigat a reaccionar. A través d'un missatge al seu compte de Twitter, Macron ha denunciat i condemnat "l'extrema violència" d'alguns grups d''armilles grogues', i ha lamentat que "un cop més, una extrema violència ha vingut a atacar la República, els seus guardians, els seus representants, els seus símbols".

Une fois encore, une extrême violence est venue attaquer la République - ses gardiens, ses représentants, ses symboles. Ceux qui commettent ces actes oublient le cœur de notre pacte civique. Justice sera faite. Chacun doit se ressaisir pour faire advenir le débat et le dialogue. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 5, 2019

"Els que cometen aquests actes obliden l'essència del nostre pacte cívic". "Es farà justícia", ha afegit. El cap de l'estat ha demanat en diverses ocasions apostar pel "debat i el diàleg".