Els premis a favor de la igualtat de gènere que només han guanyat els homes

"La igualtat de gènere s'ha convertit en un dels pilars fonamentals de les institucions del govern", deia el compte oficial de Twitter dels Emirats Àrabs Units, després que s'entreguessin tres premis a les millors polítiques de gènere dels emirats a tres homes.

Només els representants de tres departaments governamentals han pogut accedir, aquest diumenge, al reconeixement a la millor entitat governamental, millor autoritat federal i millor iniciativa institucional per les seves polítiques en relació a la igualtat de gènere.

. @HHShkMohd honors the winners of the Gender Balance Index 2018. The Index features three categories: Best Personality for Supporting Gender Balance, Best Federal Entity for Supporting Gender Balance, and the Best Initiative for Supporting Gender Balance. #UAE pic.twitter.com/qE5GkYHzTo — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 27 de enero de 2019

Els premiats van ser el ministeri de Finances, el ministeri competent en Estadística i el ministeri de Recursos Humans. A més, el viceministre dels EAU i emir de Dubai, Rashid al-Maktoum, va entregar una medalla d'honor al ministre de l'Interior, Al-Nahyan, per l'impuls dins de l'exèrcit del permís de maternitat.

Aquesta federació de monarquies islàmiques celebra els premis Índex per a la Igualtat de Gènere, que vetllen pel compliment dels objectius establerts el 2015 pel que fa a la participació de les dones dins de les institucions i departaments governamentals. Uns emirats "orgullosos dels èxits de les dones i del seu rol central en la configuració de les nacions", indicaven a Twitter.

. @HHShkMohd: We are proud of the success of Emirati women and their role is central to shaping the future of the country. Gender balance has become a pillar in our governmental institutions. #UAE pic.twitter.com/zKPkn9nTMd — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 27 de enero de 2019

Si fa 40 anys als EAU hi havia només 1.000 dones treballant en les institucions, ara ja són 135.000. No obstant, la vida per a les dones dels Emirats Àrabs segueix estant regida per les regles que marquen els homes. Per exemple, en l'àmbit familiar són ells qui decideixen sobre el divorci o mantenen la custòdia dels fills en qualsevol cas. A més, la violència de gènere –'violència domèstica', en la seva denominació– no està penalitzada i encara menys prohibida sempre que no excedeixi els límits de la llei islàmica.