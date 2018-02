El govern d’Israel fa pinya per protegir Netanyahu

Durant la compareixença de dimarts a la nit davant la premsa, Benjamin Netanyahu va recordar la seva carrera política amb molt de detall, i fins i tot va parlar de quan treballava a l’ONU com a enviat del primer ministre del Likud Yitzhak Shamir, encara que no va esmentar l’heroica mort del seu germà en una històrica operació de l’exèrcit a l’Àfrica. Les televisions i les ràdios locals van transmetre en directe el seu parlament. Contràriament al que és habitual, Netanyahu s’havia preparat el discurs i el portava escrit en un full. Va llegir-lo sense improvisacions. Va negar haver acceptat suborns i va insistir en el seu servei al país, llarg i incondicional. Va dir que ho ha donat tot per Israel i que no es mereix el que està passant.

De fet, dimarts va ser un dia molt especial per a Netanyahu. El primer ministre va cancel·lar diversos actes públics als quals havia d’assistir, segons l’agenda oficial, i va passar la major part del dia tancat a la seva residència oficial amb la sola companyia dels seus advocats, preparant el text que va llegir a tot el país.

Netanyahu no preveu dimitir. Considera que la recomanació de la policia de processar-lo per casos de corrupció “té més forats que un formatge gruyère” i lluitarà fins al final. La recomanació és clara (cal processar-lo), però és només una recomanació. Ho va dir a la Knesset (el Parlament) el ministre per a la Seguretat Pública, Guilad Erdan, de qui depèn la policia. Erdan, que també és del Likud, va donar tot el seu suport a la policia, però també va donar-ne a Netanyahu.

L’última paraula la tindrà l’advocat que fa de conseller del govern, Avichai Mendelblit, un jueu religiós de quipà negra que va escollir el mateix Netanyahu com a persona de la seva confiança. Mendelblit ha seguit durant mesos el desenvolupament de la investigació i l’ha autoritzat. Això significa que està familiaritzat amb l’informe policial, tot i que la seva decisió de processar o no Netanyahu per suborn, frau i abús de confiança no serà gens fàcil.

La policia demana a Mendelblit que s’imputi el primer ministre pel cas 1.000 i pel cas 2.000. El cas 1.000 inclou les sospites que Netanyahu va rebre un suborn continuat durant nou anys d’Arnon Milchan, un home de negocis israelià (productor a Hollywood), per valor de gairebé 250.000 euros. Regals com xampany, cigars i joies per a la seva esposa Sara, que sovint eren demanats per la família Netanyahu i no es feien per voluntat de Milchan.

En un moment concret, sembla que el milionari Milchan va pensar que la família Netanyahu abusava de la seva “amistat” i va demanar a un home de negocis australià que participés en els regals. L’informe de la policia no detalla si aquest segon home de negocis també va rebre favors polítics de Netanyahu, però deixa clar que Milchan en va rebre molts, per valor de milions d’euros, segons estimacions de la policia.

Una de les ajudes que va rebre Milchan va ser la mediació de Netanyahu davant les autoritats nord-americanes perquè li fessin un visat de residència als Estats Units. El primer ministre fins i tot va demanar ajuda al llavors secretari d’Estat, John Kerry. La policia creu que aquest és un cas de suborn clar i sembla molt difícil que l’advocat Mendelblit ho pugui ignorar.

La coalició de govern no trontolla

És evident que Netanyahu vol lluitar. En un primer moment es podria pensar que la coalició de govern podia trontollar, però no és el cas. Els ministres que van parlar ahir van donar suport a Netanyahu. El ministre Naftali Bennett fins i tot va dir que les acusacions de la policia eren greus però que ell esperarà a veure què decideix Mendelblit. En funció de la decisió de l’advocat del govern, Bennett decidirà quins passos fa, és a dir, si continua al govern o si el fa caure per convocar eleccions anticipades.

Un altre soci del primer ministre, el titular de Defensa, Avigdor Lieberman, també va dir que Netanyahu “pot continuar” en el càrrec. Naturalment, tothom es pregunta què passarà si Mendelblit decideix finalment processar-lo. Ara fa deu anys que Ehud Olmert, llavors primer ministre, va dir que no dimitiria malgrat les acusacions per corrupció de la policia. Mesos després sí que va dimitir.

Netanyahu i el seu entorn estan convençuts que el primer ministre és víctima d’una conspiració en tota regla en què participa la policia. Els seus col·laboradors fins i tot parlen d’un intent de cop d’estat que, si es consuma, conduirà Israel al desastre, perquè al país no hi ha cap altre polític que pugui fer front als desafiaments que té davant. Alguns pensen que només Netanyahu pot salvar Israel i frenar les pressions internacionals per evacuar l’exèrcit i els colons jueus dels territoris ocupats.

Netanyahu ha assumit plenament el paper de víctima i vol salvar la seva carrera en el moment més perillós de la cursa política que va emprendre de jove. Intentarà amb totes les forces que no es consumi el “cop d’estat”, mentre espera que les acusacions de la policia desapareguin igual que han aparegut.

El ministre Guilad Erdan ha demanat que la Knesset investigui el cap de la policia, Roni Alsheikh, que la setmana passada va dir en una entrevista que hi ha algú (en al·lusió a Netanyahu) que ha contractat detectius privats per investigar els policies que investiguen Netanyahu, una acusació molt greu que Netanyahu ha denunciat.