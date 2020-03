Itàlia aïlla 16 milions de persones a la Llombardia i 14 províncies més

El primer ministre italià, Giuseppe Conte, ha confirmat en la matinada d'aquest diumenge que es prohibeix les entrada i sortida de la regió septentrional de la Llombardia i a unes altres 14 províncies properes fins al 3 d'abril, a fi de limitar la difusió del Covid-19, que ja ha causat 233 morts i 5.061 infectats a tot el país.

Les altres províncies afectades de les regions de Piemont, Marques, Vèneto i Reggio Emilia i que s'han convertit en "zona vermella" són Mòdena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Venècia, Pàdua, Verbano-Cuscio- Osola, Treviso, Vercelli, Novara, Asti i Alessandria. Així, s'afegeixen a la llista algunes províncies més de les que van aparèixer en un primer esborrany i són prop de 16 milions de persones les que estaran sota aquest aïllament.

Conte ha comparegut a dos quarts de tres de la matinada d'aquest diumenge davant els periodistes per explicar que el decret és dur, però necessari per "contenir la difusió del contagi". "Alhora cal reaccionar per no sobrecarregar els hospitals", ha afegit . El primer ministre italià ha lamentat que es filtrés un esborrany als mitjans que no era definitiu, que havia de ser analitzat abans per les autoritats de les zones afectades i que la versió definitiva, amb les observacions realitzades, es publicarà en les pròximes hores.

"Aquesta mesures provocaran situacions problemàtiques però aquest és el moment de la responsabilitat i no de fer-se els llestos. Cal protegir la salut, sobretot la dels nostres avis", ha declarat Conte. Segons ha avançat ell mateix, el decret estableix normes molt estrictes per a una zona de el país amb la impossibilitat que les persones puguin sortir de les seves províncies o s'hi pugui entrar, llevat de causes excepcionals, laborals o de salut.

Conte va explicar que les forces de seguretat vigilaran que es compleixin aquestes regles per poder sortir de la zona prevista. La publicació de l'esborrany del decret va provocar que milers de persones acudissin a les estacions de trens per sortir de la Llombardia. La norma també estableix la suspensió en aquestes zona de totes les manifestacions esportives, excepte les professionals, que es jugaran a porta tancada.

A més, es tanquen tots els museus, cinemes i locals com discoteques, sales de bingo, pubs i també s'estén el tancament dels col·legis fins al 3 d'abril. Sí que es permet, però, l'obertura de bars i restaurants així com recintes de culte -per exemple, esglésies-, tot i que amb l'obligació de respectar la seguretat d'un metre entre les persones. No obstant, també se suspenen tots els esdeveniments, tant en llocs públics o privats, inclosos els de naturalesa cultural, recreativa, esportiva i religiosa i per tant es cancel·len les cerimònies de noces civils i religioses i els funerals.

Conte també va anunciar mesures més restrictives per a la resta de país i s'han suspès congressos i manifestacions, tancat tots els cinemes i teatre, museus, discoteques i sales de jocs, bingos, mentre que es manté l'obertura dels bars amb les mesures de seguretat.

El decret aixeca l'aïllament dels deu municipis llombards i el poble veneto de Vo Euganeo, on viuen prop 50.000 persones en quarantena des de fa 15 dies. Els seus habitants, doncs, podran tornar a circular per la província i retornar als seus llocs de treball.

Segons l'executiu, aquestes mesures s'han fet necessàries perquè la lliure circulació de persones ha portat al fet que es registressin casos a tot Itàlia, a causa de persones que havien estat a les zones considerades focus de l'epidèmia.

Els morts a Itàlia pel coronavirus ja pugen fins als 233, fet que suposa 36 més que el passat divendres, mentre que s'ha incrementat en 1.145 els infectats pel virus, que arriben als 5.061, segons les últimes dades proporcionades pel cap de la Protecció Civil, Angelo Borrelli. Davant el creixement exponencial dels casos, les autoritats de la Llombardia havien demanat a Govern extremar les mesures per frenar-ne la difusió: A la Llombardia es registren 2.742 casos, dels quals 1.661 estan hospitalitzats i 359 en vigilància intensiva, cosa que estaria causant enormes problemes al funcionament sanitari de la regió.

L'organisme que coordina les unitats de cures intensives de Llombardia va assegurar ahir en una nota que "en absència d'urgents i adequades mesures per part de les autoritats haurem d'afrontar un esdeveniment que només podrem qualificar de desastrosa calamitat sanitària".